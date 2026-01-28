Россия выдвигает территориальные и политические требования, значительно превышающие границы Донбасса, несмотря на заявления Кремля для западной аудитории. Такое заключение содержится в отчете Института изучения войны (ISW) от 27 января.

Фото: из открытых источников

Аналитики ISW отмечают, что российские должностные лица демонстрируют двойной подход в коммуникации. В частности, Кирилл Дмитриев, ключевой переговорщик от РФ, заявляет, что вывод украинских войск из Донбасса может стать "путем к миру". В то же время другие чиновники, в частности генерал Валерий Герасимов, публично вспоминают создание буферных зон в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, что свидетельствует о гораздо более широких территориальных амбициях Москвы.

Кроме того, Россия выдвигает политические и стратегические требования в отношении НАТО и стран Запада. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркнул, что мирное урегулирование должно устранить "коренные причины" войны, тогда как заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что Донбасс не является ключевым вопросом и в то же время поднял темы НАТО и "украинского неонацизма".

ISW отмечает, что эти заявления повторяют позицию России 2021-2022 годов: ограничение расширения НАТО, возвращение Альянса к границам 1997 года и смена демократического правительства Украины на контролируемый Москвой. Публикации российских медиа и ультранационалистических изданий, в частности Царьград, также подтверждают, что даже вывод украинских войск из Донбасса станет лишь временным шагом перед реализацией других требований России, среди которых денацификация и демилитаризация.

Аналитики ISW заключают, что заявления российских чиновников для внутренней аудитории подтверждают: Москва не удовлетворится ограниченным мирным урегулированием и стремится к полной капитуляции Украины.

