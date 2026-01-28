Таких страшных боев Украина еще не видела: озвучен тревожный прогноз для целого города

Российские войска активно опрокидывают дополнительные силы на Волчанское направление, что свидетельствует о подготовке к новой фазе противостояния. В ближайшее время на этом участке фронта ожидается обострение боевых действий. Об этом сообщил военнослужащий Национальной гвардии Украины Станислав Бунятов. По его словам, противник сосредотачивает ресурсы для борьбы за прибрежные территории Северского Донца, которые имеют важное значение с точки зрения снабжения и перемещения сил.

Бои за Волчанск. Фото: 24 Канал

Бунятов отметил, что на этом направлении снова прогнозируются сложные бои, в частности, из-за стремления врага взять под контроль логистические маршруты. В сети появились видео, на которых сами российские военные жалуются на значительные потери техники и разрушенный транспорт, что усложняет их обеспечение.

Ранее военный также рассказывал об обстановке непосредственно в Волчанске. По его оценке, город практически полностью уничтожен в результате боевых действий. Временное ухудшение погодных условий — туманы и осадки позволило российским подразделениям частично продвинуться в центральной части населенного пункта. Однако ситуация ситуация стабилизировалась.

Изменение погоды, в частности, снижение температуры и исчезновение тумана, позволило украинским силам активнее применять беспилотники для разведки и корректировки действий. Это значительно ограничило наступательные возможности противника, из-за чего его атаки фактически сошли на нет.

В то же время, российские подразделения сосредоточились на попытках нарушить логистику Сил обороны на переднем крае. Как пояснил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, для врага критически важно лишить украинские войска возможности стабильной поставки группировки, удерживающей оборону Волчанска и пограничной линии из РФ.

Как уже писали "Комментарии", Россия выдвигает территориальные и политические требования, значительно превышающие пределы Донбасса, несмотря на заявления Кремля для западной аудитории. Такое заключение содержится в отчете Института изучения войны (ISW) от 27 января.