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«Ворог спромігся накопичити резерви»: у ЗСУ розповіли про затишшя під Покровськом та плани окупантів

Пауза через виснаження: інтенсивність російських штурмів біля Покровська знизилася, але загроза залишається

24 червня 2026, 10:37
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Недилько Ксения

На Покровсько-Мирноградському відтинку фронту зафіксовано певне зниження активності російських окупаційних військ, проте загарбники зуміли сформувати серйозний кулак резервів. Про це в ефірі програми Ранок.LIVE розповів представник Десантно-штурмових військ, полковник Володимир Полевий.

«Ворог спромігся накопичити резерви»: у ЗСУ розповіли про затишшя під Покровськом та плани окупантів

Ілюстративне фото

За словами військового, командування армії РФ забезпечило собі дуже вигідне логістичне плече, яке дозволяє загарбникам оперативно маневрувати особовим складом і технікою.

"Ворог спромігся накопичити резерви", — підтвердив полковник ДШВ поточний стан сил супротивника.

Він додав, що географічне розташування підконтрольних окупантам територій значно спрощує їм завдання, адже "він може збирати їх у районі Донецька, що всього за 40 кілометрів від Костянтинівки та Покровська". Таке близьке розташування великого тилового хабу дає змогу генералам країни-агресорки у найкоротші терміни визначати та змінювати вектори, "а далі вирішувати, де саме зосередити головний удар".

Водночас останні чотирнадцять днів позначилися помітним спадом динаміки наступальних дій з боку росіян. Володимир Полевий пов'язує це передусім із серйозними втратами та загальним знесиленням передових підрозділів окупаційної армії, які тривалий час штурмували українські позиції.

Наразі Сили оборони України уважно відстежують кожен крок противника, очікуючи, в якій саме точці лінії зіткнення ворог спробує задіяти свої свіжі накопичені ресурси.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Путін наголосив про просування військ РФ на всіх фронтах та те, що ЗС РФ "добирають" Костянтинівку.



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