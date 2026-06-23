«Не наважується бити зі своєї території»: Путін пригрозив Заходу відповіддю Москви та відкинув переговори з Києвом

Очільник кремлівського режиму Володимир Путін провів зустріч із випускниками вищих військових навчальних закладів Росії, де за келихом шампанського висловився про поточну геополітичну ситуацію та перебіг бойових дій. Серед іншого, він згадав позицію західних країн щодо ударів по території РФ.

Володимир Путін

На думку російського лідера, іноземні держави побоюються вдаватися до радикальних кроків, оскільки усвідомлюють можливі наслідки з боку Кремля.

"Захід поки не наважується бити по Росії зі своєї території", — зауважив диктатор, додавши, що там чудово "розуміють, що послідує відповідь Москви".

Коментуючи ситуацію на полі бою, Путін спробував запевнити присутніх у перевазі окупаційних військ на фронті. Він заявив, що загарбники тиснуть на позиції Сил оборони вздовж усієї лінії зіткнення, а також окремо виділив Донецький напрямок. На його переконання, російські підрозділи вже практично захоплюють Костянтинівку. При цьому він вкотре повторив вигаданий пропагандистський наратив про те, що РФ вісім років намагалася знайти мирне рішення, але згодом нібито була змушена стати на захист людей на Донбасі.

Окрему увагу керівник країни-агресорки приділив українським атакам, звинувативши ЗСУ у нападах на невійськові об'єкти з метою дестабілізації ситуації всередині Росії.

"ЗСУ завдають ударів по цивільній інфраструктурі", — поскаржився очільник Кремля, назвавши це "спробою розгойдати суспільство".

На тлі цих подій російський диктатор категорично відкинув будь-яку можливість дипломатичного врегулювання з нинішнім керівництвом України. Наразі офіційна Москва не бачить жодних точок дотику для відновлення консультацій.

"Немає причин для переговорів із Зеленським", — резюмував Путін, наголосивши, що ухваленню такого рішення посприяли "удари з боку України" та остаточно підтвердивши небажання припиняти агресію.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що бійці Сил спеціальних операцій Збройних Сил України провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Українським воїнам вдалося вивести з ладу та повністю зруйнувати залізничний міст, який пролягав через Північно-Кримський канал.