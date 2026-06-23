«Не решается бить со своей территории»: Путин пригрозил Западу ответом Москвы и отверг переговоры с Киевом

Глава кремлевского режима Владимир Путин провел встречу с выпускниками высших военных учебных заведений России, где за бокалом шампанского высказался о текущей геополитической ситуации и ходе боевых действий. Среди прочего он упомянул позицию западных стран по ударам по территории РФ.

Владимир Путин

По мнению российского лидера, иностранные государства опасаются предпринимать радикальные шаги, поскольку осознают возможные последствия со стороны Кремля.

"Запад пока не решается бить по России со своей территории", — заметил диктатор, добавив, что там прекрасно "понимают, что последует ответ Москвы".

Комментируя ситуацию на поле боя, Путин попытался уверить собравшихся в преимуществе оккупационных войск на фронте. Он заявил, что захватчики давят на позиции Сил обороны вдоль всей линии столкновения, а также отдельно выделили Донецкое направление. По его убеждению, российские подразделения уже практически увлекают Константиновку. При этом он еще раз повторил вымышленный пропагандистский нарратив о том, что РФ восемь лет пыталась найти мирное решение, но впоследствии якобы была вынуждена встать на защиту людей на Донбассе.

Отдельное внимание руководитель страны-агрессорки уделил украинским атакам, обвинив ВСУ в нападениях на невоенные объекты с целью дестабилизации ситуации внутри России.

"ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре", — пожаловался глава Кремля, назвав это "попыткой раскачать общество".

На фоне этих событий российский диктатор категорически отверг любую возможность дипломатического урегулирования с нынешним руководством Украины. Пока официальная Москва не видит никаких точек соприкосновения для возобновления консультаций.

"Нет причин для переговоров с Зеленским", — резюмировал Путин, подчеркнув, что принятию такого решения поспособствовали "удары со стороны Украины" и окончательно подтвердив нежелание прекращать агрессию.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма. Украинским воинам удалось вывести из строя и полностью разрушить железнодорожный мост, который проходил через Северо-Крымский канал.