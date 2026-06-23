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«Не решается бить со своей территории»: Путин пригрозил Западу ответом Москвы и отверг переговоры с Киевом

Путин заявил о «продвижении» на фронте и обвинил Запад и Украину в эскалации

23 июня 2026, 15:09
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Недилько Ксения

Глава кремлевского режима Владимир Путин провел встречу с выпускниками высших военных учебных заведений России, где за бокалом шампанского высказался о текущей геополитической ситуации и ходе боевых действий. Среди прочего он упомянул позицию западных стран по ударам по территории РФ.

«Не решается бить со своей территории»: Путин пригрозил Западу ответом Москвы и отверг переговоры с Киевом

Владимир Путин

По мнению российского лидера, иностранные государства опасаются предпринимать радикальные шаги, поскольку осознают возможные последствия со стороны Кремля.

"Запад пока не решается бить по России со своей территории", — заметил диктатор, добавив, что там прекрасно "понимают, что последует ответ Москвы".

Комментируя ситуацию на поле боя, Путин попытался уверить собравшихся в преимуществе оккупационных войск на фронте. Он заявил, что захватчики давят на позиции Сил обороны вдоль всей линии столкновения, а также отдельно выделили Донецкое направление. По его убеждению, российские подразделения уже практически увлекают Константиновку. При этом он еще раз повторил вымышленный пропагандистский нарратив о том, что РФ восемь лет пыталась найти мирное решение, но впоследствии якобы была вынуждена встать на защиту людей на Донбассе.

Отдельное внимание руководитель страны-агрессорки уделил украинским атакам, обвинив ВСУ в нападениях на невоенные объекты с целью дестабилизации ситуации внутри России.

"ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре", — пожаловался глава Кремля, назвав это "попыткой раскачать общество".

На фоне этих событий российский диктатор категорически отверг любую возможность дипломатического урегулирования с нынешним руководством Украины. Пока официальная Москва не видит никаких точек соприкосновения для возобновления консультаций.

"Нет причин для переговоров с Зеленским", — резюмировал Путин, подчеркнув, что принятию такого решения поспособствовали "удары со стороны Украины" и окончательно подтвердив нежелание прекращать агрессию.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма. Украинским воинам удалось вывести из строя и полностью разрушить железнодорожный мост, который проходил через Северо-Крымский канал.



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