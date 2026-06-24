«Враг смог накопить резервы»: в ВСУ рассказали о затишье под Покровском и планах оккупантов

На Покровско-Мирноградском отрезке фронта зафиксировано определенное понижение активности русских оккупационных войск, но захватчики смогли сформировать серьезный кулак резервов. Об этом в эфире программы Ранок.LIVE рассказал представитель Десантно-штурмовых войск, полковник Владимир Полевой.

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По словам военного, командование армии РФ обеспечило себе очень выгодное логистическое плечо, позволяющее захватчикам оперативно маневрировать личным составом и техникой.

"Враг смог накопить резервы", — подтвердил полковник ДШВ текущее состояние сил противника.

Он добавил, что географическое расположение подконтрольных оккупантам территорий значительно упрощает им задачу, ведь "он может собирать их в районе Донецка, всего в 40 километрах от Константиновки и Покровска". Такое близкое расположение большого тылового хаба позволяет генералам страны-агрессорки в кратчайшие сроки определять и изменять векторы, "а дальше решать, где сосредоточить главный удар".

В то же время последние четырнадцать дней сказались заметным спадом динамики наступательных действий со стороны россиян. Владимир Полевый связывает это, прежде всего, с серьезными потерями и общим упадком сил передовых подразделений оккупационной армии, которые длительное время штурмовали украинские позиции.

Силы обороны Украины внимательно отслеживают каждый шаг противника, ожидая, в какой именно точке линии столкновения враг попытается задействовать свои свежие накопленные ресурсы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Путин подчеркнул о продвижении войск РФ на всех фронтах и то, что ВС РФ "добирают" Константиновку.