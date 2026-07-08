Ворог шукає нові напрямки: у ДПСУ оцінили ризики наступу на нову область

Російські війська розглядають варіант атаки на Чернігівську область. При цьому удар може відбутися не з боку Білорусі, а безпосередньо з прикордонних територій самої РФ. Військове керівництво України вже прораховує такі дії ворога.

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"Ворог у межах Чернігівщини може планувати спроби розширення зони свого контролю", — повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зауважив, що загарбники хочуть рухатися саме на цьому відрізку фронту, хоча останнім часом піхота чи диверсанти окупантів на Чернігівському напрямку не проявляли активності.

Українська розвідка та Сили оборони постійно збирають інформацію про дії противника. Наразі великого угруповання військ біля Чернігівщини не помітно. Однак армія РФ здатна піти на хитрощі.

"Не можна наразі підтвердити, що ворог, до прикладу, накопичив необхідний ресурс для того, щоб здійснити масштабне вторгнення", — підкреслив Андрій Демченко. З усім тим, додав він, не варто відкидати варіант, що "навіть попри відсутність достатніх сил, певна імітація або застосування наявних сил буде здійснена". Головна мета Кремля тут — змусити Україну залучити резерви на оборону півночі замість того, щоб підсилювати гарячі точки на сході чи півдні.

Зараз українські військові повністю контролюють кордон і бачать плани ворога. Найбільш небезпечною зоною залишається Харківщина, зокрема Великобурлуцька громада. Також бої тривають на Сумщині, де окупанти раніше змогли трохи просунутися.

"При цьому, якщо оцінювати ситуацію на кордоні з Росією, то найбільша активність ворога спостерігається на Харківщині", — підсумував речник ДПСУ. На Чернігівщині поки що тихо, але російські обстріли з артилерії та мінометів там не вщухають жодного дня.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 8 липня Сили безпілотних систем (СБС) Збройних Сил України завдали потужних ударів по військових та логістичних об'єктах російських окупантів у Криму та Азовському морі. Про масштабну операцію повідомив командир 414-ї окремої бригади СБС Роберт Бровді із позивним "Мадяр".



