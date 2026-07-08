«Птахи Мадяра» не зупиняються: розгром російського флоту має продовження

У ніч на 8 липня Сили безпілотних систем (СБС) Збройних Сил України завдали потужних ударів по військових та логістичних об'єктах російських окупантів у Криму та Азовському морі. Про масштабну операцію повідомив командир 414-ї окремої бригади СБС Роберт Бровді із позивним "Мадяр".

Роберт "Мадяр" Бровді

Українські безпілотники влаштували окупантам чергову пекельну ніч. Цього разу під прицілом опинилися логістичні морські шляхи та енергетична інфраструктура загарбників.

"Птахи СБС відпрацювали плюс дев'ять танкерів тіньового флоту РФ за ніч 8 липня в Азовському морі", — зазначив у своєму дописі Роберт Бровді.

Загалом же результати полювання на морі за останні три дні виявилися ще більш приголомшливими. Нашим захисникам вдалося серйозно підірвати морські перевезення ворога.

"Уражено 21 одиницю суден протягом 72 годин", — наголосив командир, додавши деталі про втрати окупантів: "19 танкерів тіньового флоту, 1 сухогруз і 1 паром у Керчі".

Ці надскладні завдання виконували екіпажі кількох підрозділів. Зокрема, у повітрі працювали пілоти "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра", а також бійці 413-го окремого полку "Рейд" та 1-го окремого центру СБС.

Паралельно з полюванням на кораблі, українські сили влаштували блекаут на окупованих територіях. Безпілотники залетіли глибоко в тил ворога.

"Протягом ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині тимчасово окупованих територій Птахи СБС уразили 53 військові цілі", — заявив Бровді.

Важливим досягненням став новий етап операції зі знищення енергетичної системи, яку військові називають відключенням світла для загарбників. Ворог втратив важливі трансформатори та вузли розподілу.

"У пул "Кримський рубильник off" протягом ночі відпрацьовано плюс шість електропідстанцій", — резюмував очільник підрозділу.

Він також підрахував загальний підсумок роботи по світлу за перший тиждень місяця: "Всього рівно 50 енерговузлів протягом 1–8 липня та інші чутливі об'єкти". Детальний звіт про ці руйнування військовий пообіцяв оприлюднити трохи згодом.

Уся ця масштабна та успішна операція стала можливою завдяки чіткому плануванню. Руйнівні удари по ворогу наносилися за повної координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ході нічної операції 7 липня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали нищівного удару по тіньовому флоту РФ в Азовському морі, уразивши одразу вісім нафтових танкерів, суховантаж та пором.