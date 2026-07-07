Тіньовий флот РФ виходить з чату: «Птахи Мадяра» за ніч уразили 8 російських танкерів в Азовському морі

У ході нічної операції 7 липня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали нищівного удару по тіньовому флоту РФ в Азовському морі, уразивши одразу вісім нафтових танкерів, суховантаж та пором. Про масштабний успіх та хід затяжної "битви за бензин для Криму" повідомив командир 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

Скриншот з відео

За його словами, у ніч проти 7 липня протистояння в акваторії Азовського моря вийшло на абсолютно новий, значно масштабніший рівень. Українські оператори безпілотників підрозділу "Кайрос" влаштували справжнє полювання на логістичні судна ворога.

"Тіньовий флот виходить з чат у , — емоційно коментує подію командир бригади. — 8 танкерів тіньового флоту РФ впольовано та прикурено за одну ніч пілотами „Кайрос“ 414 обр „Птахи Мадяра“. Битва за бензин для Криму в Азовському морі триває".

Як зазначає "Мадяр", нічна атака перетворилася на повноцінний "повітряний морський бій", де цілями стала ціла група суден противника, що перевозили пально-мастильні матеріали та інші вантажі. Окрім нафтоналивних суден, під роздачу потрапили суховантаж та паром.

"Паливні лохані добряче попсуті, палають; санкції з неба Волелюбного Українського Птаха СБС у дії", — додає військовий.

Що відомо про знищені та пошкоджені кораблі

Усі уражені судна — це великі підсанкційні кораблі, які Росія використовувала для обходу міжнародних обмежень та забезпечення своїх військ на окупованому півострові. Вони мають довжину близько 140 метрів та дедвейт (повну вантажопідйомність) по 7 тисяч тонн кожне. Більшість із них були збудовані у період з 2006 по 2012 роки.

Наразі українські військові вже чітко встановили назви семи підпалених танкерів:

"Венера-3"

"Санар-1"

"Санар-17"

"Климена"

"Теті"

"Алексей Саврасов"

"Пенелопа"

Назва восьмого судна, яке також потрапило під удар українських дронів, наразі ще верифікується фахівцями.

Удари по енергетиці та сухопутній логістиці

Атака на морі стала лише частиною масштабної нічної операції у глибокому тилу ворога. Сили безпілотних систем (СБС) влаштували окупантам комплексну перевірку на міцність на всіх тимчасово окупованих територіях.

"Протягом ночі 7 липня у оперативній глибині противника на ТОТ силами Птахів СБС результативно відпрацьовано 58 законних військових цілей", — звітує Роберт Бровді.

Окрім кораблів, палали й наземні об'єкти, що забезпечували життєдіяльність окупаційних військ. На півострові почалися масові проблеми зі світлом через точкові прильоти по енергетичній інфраструктурі.

"Кримський рубильник цієї ночі теж кліпав очима, — енерговузли горіли разом з логістикою", — резюмує командир "Птахів Мадяра", пообіцявши згодом оприлюднити більше деталей нічного розгрому. — "Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч проти 7 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів, після яких на півострові зафіксували пожежі на ключових енергетичних об'єктах. За даними OSINT-спільнот та супутникового моніторингу, займання виникли щонайменше на двох електропідстанціях, а також у районі позиції російського зенітного ракетного комплексу С-400.



