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Тіньовий флот РФ виходить з чату: «Птахи Мадяра» за ніч уразили 8 російських танкерів в Азовському морі

«Повітряний морський бій»: пілоти підрозділу «Кайрос» влаштували окупантам паливний колапс

7 липня 2026, 12:27
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Недилько Ксения

У ході нічної операції 7 липня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали нищівного удару по тіньовому флоту РФ в Азовському морі, уразивши одразу вісім нафтових танкерів, суховантаж та пором. Про масштабний успіх та хід затяжної "битви за бензин для Криму" повідомив командир 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

Тіньовий флот РФ виходить з чату: «Птахи Мадяра» за ніч уразили 8 російських танкерів в Азовському морі

Скриншот з відео

За його словами, у ніч проти 7 липня протистояння в акваторії Азовського моря вийшло на абсолютно новий, значно масштабніший рівень. Українські оператори безпілотників підрозділу "Кайрос" влаштували справжнє полювання на логістичні судна ворога.

"Тіньовий флот виходить з чату, — емоційно коментує подію командир бригади. — 8 танкерів тіньового флоту РФ впольовано та прикурено за одну ніч пілотами „Кайрос“ 414 обр „Птахи Мадяра“. Битва за бензин для Криму в Азовському морі триває".

Як зазначає "Мадяр", нічна атака перетворилася на повноцінний "повітряний морський бій", де цілями стала ціла група суден противника, що перевозили пально-мастильні матеріали та інші вантажі. Окрім нафтоналивних суден, під роздачу потрапили суховантаж та паром.

"Паливні лохані добряче попсуті, палають; санкції з неба Волелюбного Українського Птаха СБС у дії", — додає військовий.

Що відомо про знищені та пошкоджені кораблі

Усі уражені судна — це великі підсанкційні кораблі, які Росія використовувала для обходу міжнародних обмежень та забезпечення своїх військ на окупованому півострові. Вони мають довжину близько 140 метрів та дедвейт (повну вантажопідйомність) по 7 тисяч тонн кожне. Більшість із них були збудовані у період з 2006 по 2012 роки.

Наразі українські військові вже чітко встановили назви семи підпалених танкерів:

  • "Венера-3"
  • "Санар-1"
  • "Санар-17"
  • "Климена"
  • "Теті"
  • "Алексей Саврасов"
  • "Пенелопа"

Назва восьмого судна, яке також потрапило під удар українських дронів, наразі ще верифікується фахівцями.

Удари по енергетиці та сухопутній логістиці

Атака на морі стала лише частиною масштабної нічної операції у глибокому тилу ворога. Сили безпілотних систем (СБС) влаштували окупантам комплексну перевірку на міцність на всіх тимчасово окупованих територіях.

"Протягом ночі 7 липня у оперативній глибині противника на ТОТ силами Птахів СБС результативно відпрацьовано 58 законних військових цілей", — звітує Роберт Бровді.

Окрім кораблів, палали й наземні об'єкти, що забезпечували життєдіяльність окупаційних військ. На півострові почалися масові проблеми зі світлом через точкові прильоти по енергетичній інфраструктурі.

"Кримський рубильник цієї ночі теж кліпав очима, — енерговузли горіли разом з логістикою", — резюмує командир "Птахів Мадяра", пообіцявши згодом оприлюднити більше деталей нічного розгрому. — "Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч проти 7 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів, після яких на півострові зафіксували пожежі на ключових енергетичних об'єктах. За даними OSINT-спільнот та супутникового моніторингу, займання виникли щонайменше на двох електропідстанціях, а також у районі позиції російського зенітного ракетного комплексу С-400.




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