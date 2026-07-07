Теневой флот РФ выходит из чата: «Птицы Мадяра» за ночь поразили 8 российских танкеров в Азовском море

В ходе ночной операции 7 июля Силы беспилотных систем ВСУ нанесли сокрушительный удар по теневому флоту РФ в Азовском море, поразив сразу восемь нефтяных танкеров, сухогруз и паром. О масштабном успехе и ходе затяжной "битвы за бензин для Крыма" сообщил командир 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадяра" Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

Скриншот из видео

По его словам, в ночь на 7 июля противостояние в акватории Азовского моря вышло на совершенно новый, более масштабный уровень. Украинские операторы беспилотников подразделения "Кайрос" устроили настоящую охоту на логистические суда врага.

"Теневой флот выходит из чата , — эмоционально комментирует событие командир бригады. — 8 танкеров теневого флота РФ подстрелили и прикурили за одну ночь пилотами "Кайрос" 414 обр "Птицы Мадяра". Битва за бензин для Крыма в Азовском море продолжается".

Как отмечает "Мадяр", ночная атака превратилась в полноценный "воздушный морской бой", где целями стала целая группа судов противника, перевозивших горюче-смазочные материалы и другие грузы. Кроме нефтеналивных судов под раздачу попали сухогруз и паром.

"Топливные лоханки изрядно попорчены, пылают; санкции с неба Свободолюбивой Украинской Птицы СБС в действии", — добавляет военный.

Что известно об уничтоженных и поврежденных кораблях

Все пораженные суда — это крупные подсанкционные корабли, используемые Россией для обхода международных ограничений и обеспечения своих войск на оккупированном полуострове. Они имеют длину около 140 метров и дедвейт (полную грузоподъемность) по 7 тысяч тонн каждое. Большинство из них было построено в период с 2006 по 2012 годы.

В настоящее время украинские военные уже четко установили названия семи горящих танкеров:

"Венера-3"

"Санар-1"

"Санар-17"

"Климена"

"Тети"

"Алексей Саврасов"

"Пенелопа"

Название восьмого судна, также попавшего под удар украинских дронов, пока еще верифицируется специалистами.

Удары по энергетике и сухопутной логистике

Атака на море стала частью масштабной ночной операции в глубоком тылу врага. Силы беспилотных систем (ССС) устроили оккупантам комплексную проверку на прочность на всех временно оккупированных территориях.

"В течение ночи 7 июля в оперативной глубине противника на ВОТ силами Птиц ССС результативно отработано 58 законных военных целей", — отчитывается Роберт Бровди.

Кроме кораблей пылали и наземные объекты, обеспечивавшие жизнедеятельность оккупационных войск. На полуострове начались массовые проблемы со светом из-за точечных прилетов по энергетической инфраструктуре.

"Крымский рубильник этой ночью тоже хлопал глазами, — энергоузлы горели вместе с логистикой", — резюмирует командир "Птиц Мадяра", пообещав впоследствии обнародовать больше деталей ночного разгрома. – Мы выстоим. Москва ляжет. Крым откормим и отстроим".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 7 июля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов, после которых на полуострове зафиксировали пожары на ключевых энергетических объектах. По данным OSINT-сообществ и спутникового мониторинга, возгорания возникли, по меньшей мере, на двух электроподстанциях, а также в районе позиции российского зенитного ракетного комплекса С-400.



