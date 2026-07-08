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«Птицы Мадяра» не останавливаются: разгром российского флота имеет продолжение

Ночной разгром в Крыму и Азове: «Птицы СБС» вывели из строя еще 9 танкеров теневого флота РФ и обесточили новые энергоузлы

8 июля 2026, 12:47
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Недилько Ксения

В ночь на 8 июля Силы беспилотных систем (СБС) Вооруженных Сил Украины нанесли мощные удары по военным и логистическим объектам российских оккупантов в Крыму и Азовском море. О масштабной операции сообщил командир 414-й отдельной бригады СБС Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

«Птицы Мадяра» не останавливаются: разгром российского флота имеет продолжение

Роберт "Мадяр" Бровди

Украинские беспилотники устроили оккупантам очередную адскую ночь. В этот раз под прицелом оказались логистические морские пути и энергетическая инфраструктура захватчиков.

"Птицы СБС отработали плюс девять танкеров теневого флота РФ за ночь 8 июля в Азовском море", — отметил в своем сообщении Роберт Бровди.

В общем же, результаты охоты на море за последние три дня оказались еще более потрясающими. Нашим защитникам удалось серьезно подорвать морские перевозки врага.

"Поражена 21 единица судов в течение 72 часов", — подчеркнул командир, добавив детали о потерях окупантов: "19 танкеров теневого флота, 1 сухогруз и 1 паром в Керчи".

Эти сверхсложные задачи выполняли экипажи нескольких подразделений. В частности, в воздухе работали пилоты "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадяра", а также бойцы 413-го отдельного полка "Рейд" и 1-го отдельного центра СБС.

Параллельно с охотой на корабли украинские силы устроили блекаут на оккупированных территориях. Беспилотники залетели глубоко в тыл врага.

"В течение ночи в оперативной глубине оккупанта в Крыму и южной части временно оккупированных территорий Птицы СБС поразили 53 военных целей", — заявил Бровди.

Важным достижением стал новый этап операции по уничтожению энергетической системы, которую военные называют отключением света для захватчиков. Враг потерял важные трансформаторы и узлы распределения.

"В пул "Крымский рубильник off" в течение ночи отработано плюс шесть электроподстанций", — резюмировал глава подразделения.

Он также подсчитал общий итог работы по свету за первую неделю месяца: "Всего ровно 50 энергоузлов в течение 1-8 июля и другие чувствительные объекты". Подробный отчет об этих разрушениях военный пообещал обнародовать чуть позже.

Вся масштабная и успешная операция стала возможной благодаря четкому планированию. Разрушительные удары по врагу наносились при полной координации вновь Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ходе ночной операции 7 июля Силы беспилотных систем ВСУ нанесли сокрушительный удар по теневому флоту РФ в Азовском море, поразив сразу восемь нефтяных танкеров, сухогруз и паром.



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