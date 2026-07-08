Враг ищет новые направления: в ГПСУ оценили риски наступления на новую область

Российские войска рассматривают вариант атаки на Черниговскую область. При этом удар может произойти не со стороны Беларуси, а прямо с приграничных территорий самой РФ. Военное руководство Украины уже просчитывает подобные действия врага.

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"Враг в пределах Черниговщины может планировать попытки расширения зоны своего контроля", — сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он отметил, что захватчики хотят двигаться именно на этом отрезке фронта, хотя в последнее время пехота или диверсанты окупантов на Черниговском направлении не проявляли активности.

Украинская разведка и силы обороны постоянно собирают информацию о действиях противника. Пока большой группировки войск возле Черниговщины не заметно. Однако армия РФ способна пойти на уловки.

"Нельзя подтвердить, что враг, к примеру, накопил необходимый ресурс для того, чтобы осуществить масштабное вторжение", — подчеркнул Андрей Демченко. Со всем тем, добавил он, не стоит исключать вариант, что "даже несмотря на отсутствие достаточных сил, определенная имитация или применение имеющихся сил будет осуществлена". Главная цель Кремля здесь заставить Украину привлечь резервы на оборону севера вместо того, чтобы усиливать горячие точки на востоке или юге.

В настоящее время украинские военные полностью контролируют границу и видят планы врага. Наиболее опасной зоной остается Харьковщина, в частности, Великобурлукская громада. Также бои продолжаются в Сумской области, где оккупанты раньше смогли немного продвинуться.

"При этом если оценивать ситуацию на границе с Россией, то наибольшая активность врага наблюдается на Харьковщине", — подытожил представитель ГПСУ. На Черниговщине пока тихо, но российские обстрелы из артиллерии и минометов там не утихают ни дня.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 8 июля Силы беспилотных систем (СБС) Вооруженных Сил Украины нанесли мощные удары по военным и логистическим объектам российских оккупантов в Крыму и Азовском море. О масштабной операции сообщил командир 414-й отдельной бригады СБС Роберт Бровди с позывным "Мадьяр".



