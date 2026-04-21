“Ворог планує захопити тилову область України”: що відомо

Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда поширює черговий фейк — українців лякають нібито загрозою захоплення Чернівецької області. Для поширення цього фейку навіть згенерували відповідне відео.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що зафіксували поширення в TikTok чергового російського ШІ-фейку з використанням образів українських військових.
Аналітики зазначають, що у мережі розповсюджується фейкове відео з чоловіком у військовій формі, який видає себе нібито за українського захисника, емоційно розповідає про нібито “підготовку регулярних військ та ПВК Румунії до окупації Чернівецької області”.
Жодне офіційне джерело чи розвідка, як зазначають в Центрі, не підтверджують рух військ на кордоні з Румунією. Заяви, озвучені згенерованим “військовослужбовцем”, являються вигадкою російських фейкоробів.
