“Ворог планує захопити тилову область України”: що відомо

Російська пропаганда поширює черговий фейк — українців лякають нібито загрозою захоплення Чернівецької області. Для поширення цього фейку навіть згенерували відповідне відео.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що зафіксували поширення в TikTok чергового російського ШІ-фейку з використанням образів українських військових.

Аналітики зазначають, що у мережі розповсюджується фейкове відео з чоловіком у військовій формі, який видає себе нібито за українського захисника, емоційно розповідає про нібито “підготовку регулярних військ та ПВК Румунії до окупації Чернівецької області”.

“Насправді це відео є продуктом російської пропаганди, створеним за допомогою штучного інтелекту. На записі чітко помітні ознаки ШІ-генерації: неприродна міміка, проблеми з артикуляцією, специфічний "роботизований" голос та неправильні наголоси в словах”, — пояснили в ЦПД.

Жодне офіційне джерело чи розвідка, як зазначають в Центрі, не підтверджують рух військ на кордоні з Румунією. Заяви, озвучені згенерованим “військовослужбовцем”, являються вигадкою російських фейкоробів.

“Румунія є стратегічним партнером України, який надає військову та гуманітарну допомогу, і не загрожує нашим кордонам. Мета цієї інформаційної операції — підірвати довіру українців до міжнародних партнерів та дестабілізувати ситуацію в прикордонних регіонах України”, — підсумували в Центрі.

