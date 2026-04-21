logo_ukra

BTC/USD

75779

ETH/USD

2307.96

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

commentss НОВИНИ Всі новини

“Ворог планує захопити тилову область України”: що відомо

Росіяни намагаються налякати українців черговою вигадкою

21 квітня 2026, 19:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російська пропаганда поширює черговий фейк — українців лякають нібито загрозою захоплення Чернівецької області. Для поширення цього фейку навіть згенерували відповідне відео.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що зафіксували поширення в TikTok чергового російського ШІ-фейку з використанням образів українських військових.

Аналітики зазначають, що у мережі розповсюджується фейкове відео з чоловіком у військовій формі, який видає себе нібито за українського захисника, емоційно розповідає про нібито “підготовку регулярних військ та ПВК Румунії до окупації Чернівецької області”.

“Насправді це відео є продуктом російської пропаганди, створеним за допомогою штучного інтелекту. На записі чітко помітні ознаки ШІ-генерації: неприродна міміка, проблеми з артикуляцією, специфічний "роботизований" голос та неправильні наголоси в словах”, — пояснили в ЦПД.

Жодне офіційне джерело чи розвідка, як зазначають в Центрі, не підтверджують рух військ на кордоні з Румунією. Заяви, озвучені згенерованим “військовослужбовцем”, являються вигадкою російських фейкоробів. 

“Румунія є стратегічним партнером України, який надає військову та гуманітарну допомогу, і не загрожує нашим кордонам. Мета цієї інформаційної операції — підірвати довіру українців до міжнародних партнерів та дестабілізувати ситуацію в прикордонних регіонах України”, — підсумували в Центрі. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Росії заборонили месенджер Telegram — таким чином, ймовірно, намагаються створити повну “цифрову завісу”. Президент України Володимир Зеленський припустив, до чого готується Кремль.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid027kqNJyctxFRHk8rVyK61TYsZWzbiN1dHMGQDqMVuNrEadGpPVoGgRCxP1d2FZ5S3l
Теги:

Новини

Всі новини