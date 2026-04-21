"Враг планирует захватить тыловую область Украины": что известно

Российская пропаганда распространяет очередной фейк – украинцев пугают якобы угрозой захвата Черновицкой области. Для распространения этого фейка даже сгенерировали соответствующее видео.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что зафиксировали распространение в TikTok очередного российского ИИ-фейка с использованием образов украинских военных.

Аналитики отмечают, что в сети распространяется фейковое видео с мужчиной в военной форме, который выдает себя якобы за украинского защитника, эмоционально рассказывает о якобы "подготовке регулярных войск и ЧВК Румынии к оккупации Черновицкой области".

"На самом деле, это видео является продуктом российской пропаганды, созданным с помощью искусственного интеллекта. На записи четко заметны признаки ИИ-генерации: неестественная мимика, проблемы с артикуляцией, специфический "роботизированный" голос и неправильные ударения в словах", — пояснили в ЦПД.

Никакой официальный источник или разведка, как отмечают в Центре, не подтверждают движение войск на границе с Румынией. Заявления, озвученные сгенерированным "военнослужащим", являются выдумкой российских фейкоробов.

"Румыния является стратегическим партнером Украины, оказывающим военную и гуманитарную помощь, и не угрожает нашим границам. Цель этой информационной операции — подорвать доверие украинцев к международным партнерам и дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах Украины", — подытожили в Центре.

