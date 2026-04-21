logo

BTC/USD

75779

ETH/USD

2307.96

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией "Враг планирует захватить тыловую область Украины": что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

"Враг планирует захватить тыловую область Украины": что известно

Россияне пытаются напугать украинцев очередной выдумкой

21 апреля 2026, 19:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда распространяет очередной фейк – украинцев пугают якобы угрозой захвата Черновицкой области. Для распространения этого фейка даже сгенерировали соответствующее видео.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что зафиксировали распространение в TikTok очередного российского ИИ-фейка с использованием образов украинских военных.

Аналитики отмечают, что в сети распространяется фейковое видео с мужчиной в военной форме, который выдает себя якобы за украинского защитника, эмоционально рассказывает о якобы "подготовке регулярных войск и ЧВК Румынии к оккупации Черновицкой области".

"На самом деле, это видео является продуктом российской пропаганды, созданным с помощью искусственного интеллекта. На записи четко заметны признаки ИИ-генерации: неестественная мимика, проблемы с артикуляцией, специфический "роботизированный" голос и неправильные ударения в словах", — пояснили в ЦПД.

Никакой официальный источник или разведка, как отмечают в Центре, не подтверждают движение войск на границе с Румынией. Заявления, озвученные сгенерированным "военнослужащим", являются выдумкой российских фейкоробов.

"Румыния является стратегическим партнером Украины, оказывающим военную и гуманитарную помощь, и не угрожает нашим границам. Цель этой информационной операции — подорвать доверие украинцев к международным партнерам и дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах Украины", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России запретили мессенджер Telegram — таким образом, вероятно, пытаются создать полный "цифровой занавес". Президент Украины Владимир Зеленский предположил, к чему готовится Кремль.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid027kqNJyctxFRHk8rVyK61TYsZWzbiN1dHMGQDqMVuNrEadGpPVoGgRCxP1d2FZ5S3l
Теги:

Новости

Все новости