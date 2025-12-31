Ворог хоче обійти місто: у ЗСУ розповіли про ситуацію в Гуляйполі

Запеклі бої зараз тривають у Гуляйполі. Це місто фактично стало "сірою зною".

У Гуляйполі тривають важкі бої. Фото: з відкритих джерел

Російські загарбники намагаються закріпитися у населеному пункті, а також хочуть обійти місто з флангів. Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

За його словами, українські війська утримують позиції на північно-західних околицях Гуляйполя. Сили оборони проводять пошуково-ударні та розвідувально-пошукові дії. Виявляють та знищують штурмові та інфільтраційні групи ворога безпосередньо в місті.

"Ситуація доволі складна, до того ж ворог часто застосовує кориговані авіаційні бомби, завдаючи авіаційних ударів по наших позиціях і по самому населеному пункті", — сказав Волошин.

Військовий розповів, що окрім спроб вибити українські підрозділи з самого міста, загарбники намагаються обійти Гуляйполе з півночі та півдня. Зокрема, важкі бої тривають поблизу Залізничного на півдні від Гуляйполя та у Варварівці – на півночі від міста.

Як повідомляв портал "Коментарі", Генеральний штаб ЗСУ заявив, що вище політичне керівництво Росії знову поширює фейкові повідомлення про "успіхи" армії РФ на фронті, які не мають жодного підтвердження в реальності.

Зокрема, інформація Кремля про нібито захоплення Гуляйполя в Запорізькій області та Мирнограда на Донеччині не відповідає дійсності. У Генштабі наголошують, що ситуація в цих районах складна, але контроль над населеними пунктами зберігають Сили оборони України.

У Гуляйполі оборонна операція триває. Українські військові ведуть активні бойові дії та знищують піхотні групи окупантів безпосередньо в межах міста. Попри інтенсивні атаки, ворогу не вдалося встановити контроль над населеним пунктом.