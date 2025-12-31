logo

Враг хочет обойти город: в ВСУ рассказали о ситуации в Гуляйполе
commentss НОВОСТИ Все новости

Враг хочет обойти город: в ВСУ рассказали о ситуации в Гуляйполе

Кроме попыток выбить украинские подразделения из самого города, захватчики пытаются обойти Гуляйполе с севера и юга.

31 декабря 2025, 18:23
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Ожесточенные бои сейчас продолжаются в Гуляйполе. Этот город фактически стал "серой зной".

Враг хочет обойти город: в ВСУ рассказали о ситуации в Гуляйполе

В Гуляйполе продолжаются тяжелые бои. Фото: из открытых источников

Российские захватчики пытаются закрепиться в населенном пункте, а также хотят обойти город с флангов. Об этом в эфире День.LIVE рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, украинские войска удерживают позиции в северо-западных окрестностях Гуляйполя. Силы обороны производят поисково-ударные и разведывательно-поисковые действия. Выявляют и уничтожают штурмовые и инфильтрационные группы врага прямо в городе.

"Ситуация довольно сложная, к тому же враг часто применяет корректированные авиационные бомбы, нанося авиационные удары по нашим позициям и по самому населенному пункту", — сказал Волошин.

Военный рассказал, что кроме попыток выбить украинские подразделения из самого города, захватчики пытаются обойти Гуляйполе с севера и юга. В частности, тяжелые бои продолжаются вблизи Железнодорожного к югу от Гуляйполя и в Варваровке – к северу от города.

Как сообщал портал "Комментарии", Генеральный штаб ВСУ заявил, что высшее политическое руководство России снова распространяет фейковые сообщения об "успехах" армии РФ на фронте, не имеющих никакого подтверждения в реальности.

В частности, информация Кремля о якобы захвате Гуляйполя в Запорожской области и Мирнограда в Донецкой области не соответствует действительности. В Генштабе отмечают, что ситуация в этих районах сложная, но контроль над населенными пунктами сохраняют Силы обороны Украины.

В Гуляйполе оборонительная операция продолжается. Украинские военные ведут активные боевые действия и уничтожают пехотные группы окупантов непосредственно в пределах города. Несмотря на интенсивные атаки, противнику не удалось установить контроль над населенным пунктом.



Источник: https://t.me/novynylive/180786
