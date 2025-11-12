Ворог готував криваві трагедії в тилу: де планували вбивства та серію терактів

Служба безпеки України викрила резидента ФСБ РФ, який готував серію терактів у київському метро і великих ТРЦ.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

За даними слідства, як зазначили в СБУ, матеріалами справи, ворог планував замовні вбивства відомих українців, підриви у торговельно-розважальних центрах і на одній зі станцій метро в столиці України. СБУ встановила особу організатора замовних злочинів. Зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованого Криму. Він після захоплення півострова почав працювати на російську спецслужбу.

“Як встановило розслідування, фігурант підшукував “однодумців” для їх подальшого вербування до агентурного апарату ФСБ. Серед них були його місцеві знайомі, які мали українське громадянство і за своїм віком не підлягали мобілізації в Україні”, — повідомили в СБУ.

Зазначили, що задокументували спробу “маршрутизації” до Києва завербованого ворогом жителя півострова, який перетнув кордон України через треті країни.

Прибувши до Києва, агент отримав від резидента з Криму координати схрону, з якого мав забрати пістолет Макарова зі спорядженим магазином. З цієї зброї ФСБ доручило агенту здійснити замовне вбивство медійної особи у Києві. Також він отримав від окупантів завдання підготувати теракти у декількох столичних ТРЦ та на станції метро. Для цього отримав інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП), заховані у рюкзаках. Кожна вибухівка мала бути обладнана мобільним телефоном для дистанційного підриву в годину пік, коли на локаціях було б найбільше зосереджено людей.

“Таким чином ворог планував поширити панічні настрої серед мешканців столиці, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві. Служба безпеки завчасно викрила агента і задокументувала всі його контакти з ФСБ, які відбувались через резидента з Криму”, — повідомили в СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили резиденту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

