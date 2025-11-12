Враг готовил кровавые трагедии в тылу: где планировали убийства и серию терактов

Служба безопасности Украины разоблачила резидента ФСБ РФ, готовившего серию терактов в киевском метро и крупных ТРЦ.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

По данным следствия, как отметили в СБУ, дела, враг планировал заказные убийства известных украинцев, подрывы в торгово-развлекательных центрах и на одной из станций метро в столице Украины. СБУ установила личность организатора заказных преступлений. Злоумышленником оказался житель временно оккупированного Крыма. Он после захвата полуострова начал работать на российскую спецслужбу.

"Как установило расследование, фигурант подыскивал "единомышленников" для их дальнейшей вербовки в агентурный аппарат ФСБ. Среди них были его местные знакомые, которые имели украинское гражданство и по своему возрасту не подлежали мобилизации в Украине", — сообщили в СБУ.

Отметили, что задокументировали попытку "маршрутизации" в Киев завербованного врагом жителя полуострова, пересекшего границу Украины через третьи страны.

Прибыв в Киев агент получил от резидента из Крыма координаты схрона, из которого должен был забрать пистолет Макарова со снаряженным магазином. Из этого оружия ФСБ поручило агенту совершить заказное убийство медийного лица в Киеве. Также он получил от оккупантов задачу подготовить теракты в нескольких столичных ТРЦ и на станции метро. Для этого получил инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВП), спрятанные в рюкзаках. Каждая взрывчатка должна была быть оборудована мобильным телефоном для дистанционного подрыва в час пик, когда на локациях были бы больше всего сосредоточены люди.

"Таким образом, враг планировал распространить панические настроения среди жителей столицы, чтобы расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве. Служба безопасности заблаговременно разоблачила агента и задокументировала все его контакты с ФСБ, которые проходили через резидента из Крыма", — сообщили в СБУ.

Следователи Службы безопасности заочно сообщили резиденту о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 258 (террористический акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готовит массированные удары по Украине зимой.



