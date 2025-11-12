Враг готовил кровавые трагедии в тылу: где планировали убийства и серию терактов

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Служба безопасности Украины разоблачила резидента ФСБ РФ, готовившего серию терактов в киевском метро и крупных ТРЦ.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
По данным следствия, как отметили в СБУ, дела, враг планировал заказные убийства известных украинцев, подрывы в торгово-развлекательных центрах и на одной из станций метро в столице Украины. СБУ установила личность организатора заказных преступлений. Злоумышленником оказался житель временно оккупированного Крыма. Он после захвата полуострова начал работать на российскую спецслужбу.
Отметили, что задокументировали попытку "маршрутизации" в Киев завербованного врагом жителя полуострова, пересекшего границу Украины через третьи страны.
Прибыв в Киев агент получил от резидента из Крыма координаты схрона, из которого должен был забрать пистолет Макарова со снаряженным магазином. Из этого оружия ФСБ поручило агенту совершить заказное убийство медийного лица в Киеве. Также он получил от оккупантов задачу подготовить теракты в нескольких столичных ТРЦ и на станции метро. Для этого получил инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВП), спрятанные в рюкзаках. Каждая взрывчатка должна была быть оборудована мобильным телефоном для дистанционного подрыва в час пик, когда на локациях были бы больше всего сосредоточены люди.
Следователи Службы безопасности заочно сообщили резиденту о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
ч. 2 ст. 258 (террористический акт);
ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готовит массированные удары по Украине зимой.