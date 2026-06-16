Ворог активізувався на Донеччині: окупанти рвуться до ще одного міста та атакують на кількох напрямках

Російська армія нарощує інтенсивність бойових дій у Донецькій області, намагаючись прорвати українську лінію оборони та розвинути успіх у бік Добропілля. За офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, протягом останніх 24 годин на лінії зіткнення було зафіксовано 72 штурмові операції з боку загарбників.

Ілюстративне фото

"Найбільша активність — на Покровському напрямку", — констатували у військовому відомстві, зауваживши, що на цій ділянці фронту українським захисникам вдалося успішно стримати та відбити 25 ворожих атак на різних відрізках.

Паралельно суттєве загострення фіксують і на Лиманському напрямку, де Сили оборони вступили у 23 бойові зіткнення з підрозділами агресора. Ворог не полишає спроб відшукати слабкі місця в українських позиціях.

"Росіяни намагаються вклинитися в оборону, — деталізують у Генштабі специфіку дій окупантів на цій ділянці, — та використовують тактику малих груп із подальшим накопиченням".

Крім того, загарбники виявляли активність ще на двох відрізках східного фронту: по 12 штурмових дій підрозділи ЗС РФ здійснили на Костянтинівському та Слов’янському напрямках. Натомість на Краматорському напрямку ситуація залишалася стабільною — упродовж звітного періоду наступальної активності ворожих сил там зафіксовано не було.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Дональд Трамп навів шокуючу статистику втрат, зазначивши, що лише протягом минулого місяця сумарна кількість загиблих і поранених бійців з обох боків сягнула 35 тисяч осіб.

"Це божевілля, що там відбувається, — емоційно підкреслив президент США, висловлюючи занепокоєння масштабами кровопролиття. — Вони просто продовжують боротися, втрачають солдатів. Вони втрачають так багато солдатів".