«Росія має укласти угоду»: Трамп зробив заяву про війну в Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп офіційно підтвердив намір провести особисті переговори з Президентом України Володимиром Зеленським. Під час спілкування з журналістами в межах міжнародного саміту "Групи семи" (G7), що проходить у французькому місті Ев’ян-Ле-Бен, американський лідер наголосив на необхідності дипломатичного врегулювання війни.

Зустріч Трампа та Зеленського. Фото: Пресслужба Президента України

"Росія має укласти угоду, — категорично заявив глава Білого дому, коментуючи поточну ситуацію на полі бою. — Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна".

Дональд Трамп навів шокуючу статистику втрат, зазначивши, що лише протягом минулого місяця сумарна кількість загиблих і поранених бійців з обох боків сягнула 35 тисяч осіб.

"Це божевілля, що там відбувається, — емоційно підкреслив президент США, висловлюючи занепокоєння масштабами кровопролиття. — Вони просто продовжують боротися, втрачають солдатів. Вони втрачають так багато солдатів".

За інформацією телеканалу Sky News, ключовою темою зустрічі Трампа та Зеленського стане саме пошук шляхів припинення повномасштабної війни. Водночас американський лідер зауважив, що процес перемовин ускладнюється особистісним фактором, адже між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським наразі існує "велика неприязнь".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російське керівництво публічно оголосило про готовність до організації зустрічі з Президентом України, проте висунуло власні умови для такого діалогу. Офіційний речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що російська столиця відкрита для візиту українського лідера, якщо той змінить підхід до перемовин.