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«Россия должна заключить соглашение»: Трамп сделал заявление о войне в Украине

Трамп подтвердил предстоящую встречу с Зеленским и вспомнил о «большой неприязни» между лидерами Украины и РФ

16 июня 2026, 13:38
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Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил намерение провести личные переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время общения с журналистами в рамках проходящего во французском городе Эвьян-Ле-Бен международного саммита "Группы семи" (G7), американский лидер отметил необходимость дипломатического урегулирования войны.

«Россия должна заключить соглашение»: Трамп сделал заявление о войне в Украине

Встреча Трампа и Зеленского. Фото: Пресс-служба Президента Украины

"Россия должна заключить соглашение, – категорически заявил глава Белого дома, комментируя текущую ситуацию на поле боя. — Россия потеряла множество людей, как и Украина".

Дональд Трамп привел шокирующую статистику потерь, отметив, что только в течение прошлого месяца суммарное количество погибших и раненых бойцов с обеих сторон достигло 35 тысяч человек.

"Это безумие, что там происходит, — эмоционально подчеркнул президент США, выражая обеспокоенность масштабами кровопролития. – Они просто продолжают бороться, теряют солдат. Они теряют так много солдат".

По информации телеканала Sky News , ключевой темой встречи Трампа и Зеленского станет поиск путей прекращения полномасштабной войны. В то же время американский лидер отметил, что процесс переговоров осложняется личностным фактором, ведь между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским существует "большая неприязнь".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российское руководство публично объявило о готовности к организации встречи с Президентом Украины, однако выдвинуло собственные условия для такого диалога. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская столица открыта для визита украинского лидера, если тот изменит подход к переговорам.



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