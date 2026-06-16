Российская армия наращивает интенсивность боевых действий в Донецкой области, пытаясь прорвать украинскую линию обороны и развить успех в сторону Доброполья. По официальным данным Генерального штаба ВСУ, за последние 24 часа на линии столкновения было зафиксировано 72 штурмовые операции со стороны захватчиков.

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"Наибольшая активность — на Покровском направлении", — констатировали в военном ведомстве, заметив, что на этом участке фронта украинским защитникам удалось успешно сдержать и отразить 25 вражеских атак на разных отрезках.

Параллельно существенное обострение фиксируют и на Лиманском направлении, где Силы обороны вступили в 23 боевых столкновения с подразделениями агрессора. Враг не оставляет попыток найти слабые места в украинских позициях.

"Россияне пытаются вклиниться в оборону, — детализируют в Генштабе специфику действий оккупантов на этом участке, — и используют тактику малых групп с последующим накоплением".

Кроме того, захватчики проявляли активность еще на двух отрезках восточного фронта: по 12 штурмовым действиям подразделения ВС РФ совершили на Константиновском и Славянском направлениях. На Краматорском направлении ситуация оставалась стабильной — в течение отчетного периода наступательной активности вражеских сил там зафиксировано не было.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Дональд Трамп привел шокирующую статистику потерь, отметив, что только в течение прошлого месяца суммарное количество погибших и раненых бойцов с обеих сторон достигло 35 тысяч человек.

"Это безумие, что там происходит, — эмоционально подчеркнул президент США, выражая обеспокоенность масштабами кровопролития. — Они просто продолжают бороться, теряют солдат. Они теряют так много солдат".