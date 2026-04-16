Ворог адаптується швидше: що насправді стоїть за новою атакою РФ на Україну

Ракетний удар по Україні 16 квітня відрізнявся від попередніх масштабом і тактикою застосування озброєння. Російські війська вперше використали значну кількість балістичних ракет в одній атаці та змінили часові рамки запуску крилатих ракет. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Щонайменше 18 загиблих і 121 постраждалий, серед них діти – наслідки атаки РФ. Що і кому Росія хоче довести такими атаками? Це був хаотичний терор чи чітко продумана логіка війни на виснаження? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Обстріл України. Фото: із відкритих джерел

Ворог зрозумів нашу слабкість

Експерт Аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник зазначив, Росія доволі рідко робить якісь емоційні кроки для того, щоб комусь щось довести.

"Це абсолютно нормальна логіка війни. І росіяни вдарили по Україні тим, що ми не можемо перехопити в достатній кількості. І давайте так – українці змогли вибудовувати доволі щільну протиповітряну оборону, так зване мале ППО, яке доволі ефективно протидіє "шахедам". Росіяни це врахували, піднакопичили ракети і вдарили ними по Україні. Тобто нічого не змінилося", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Микола Мельник прогнозує, що росіяни будуть продовжувати атакувати українські міста. Просто змінився засіб, яким вони це будуть робити. Раніше це були комбіновані атаки, атаки за допомогою дронів. Зараз збільшилась частина ракет тільки тому, що росіяни усвідомили, що ракет ми можемо перехопити менше, ніж "шахедів".

"Тобто ворог зрозумів нашу слабкість, але я думаю, що наші батьки-командири за два тижні щось придумають спільно з європейськими партнерами, тому що засоби класичного ППО в Європі є, ці засоби можуть бути передані Україні. Але ми маємо усвідомлювати, що чим довше зняття санкцій буде існувати з Росії, тобто чим довше вони зможуть експортувати свою нафту та газ у світ, тим більше вони матимуть грошей на виготовлення ракет. Адже "шахеди" – це дешева і масова технологія. Ракети – це дорога технологія. Але, якщо подивитися на те, що дохід від експорту нафти та газу в росіян за місяць збільшився вдвічі, то нас чекає доволі складний період", – підсумував експерт.

Потрібно врахувати, коли саме відбулася ця атака

Глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян зазначив, що сьогоднішню масовану ракетно-дронову атаку не можна читати як “черговий обстріл”. Це була чітко спланована багатофазна операція, яка не дає відповіді на головне питання: що і кому Росія хоче довести?

За словами експерта, ворог діяв у декілька фаз.

"Фаза 1 – виснаження (до опівночі). За офіційними даними: 382 засоби повітряного нападу, 369 цілей знищено або подавлено. Сотні дронів + крилаті ракети. Це не про точність. Це про масу. Стояло завдання: перевантажити ППО, змусити витратити ресурси, розтягнути систему в часі. Фаза 2 – удар балістикою і дронами по столиці (після опівночі). І саме тут – головне. Після 00:00: балістика по Києву, нова хвиля дронів, атака концентрується на столиці. І навіть зранку – дрони залишалися у повітрі. Це вже не просто атака. Це безперервний тиск. Київ – ціль не випадкова. Удар по столиці – це завжди більше, ніж військова задача. Це: політичний сигнал, психологічний тиск, демонстрація вразливості навіть “найзахищенішого” міста", – зазначив експерт.

За його словами, наслідки атаки дуже фатальні: загиблі, серед них дитина, десятки поранених, зруйновані житлові будинки, пожежі, інфраструктурні пошкодження.

"Що це означає насправді? Це не хаотичний терор. Це логіка війни на виснаження. Війна проти ППО. Росія не намагається “пробити” з першого разу. Вона намагається створити момент, коли пробити стане легше. Війна проти цивільного ритму життя. Коли атака триває вечір, ніч, ранок – це вже удар не по об’єктах, а по сну, психіці, здатності країни нормально функціонувати. Війна проти ресурсів Заходу. Кожен перехоплений атакуючий об’єкт – це: дорогі ракети, обмежені запаси. І тут ключове: Росія тестує не лише Україну. Вона тестує наскільки довго Захід готовий витримувати цей темп", – зазначив експерт.

За його словами, потрібно врахувати, коли саме відбулася ця атака, а відбулася вона на фоні безпрецедентно вдалого для України “Рамштайну”, де партнери демонструють готовність посилювати підтримку, і одразу після заяви Джей Ді Венса про те, що він пишається тим, що адміністрація Трампа припинила підтримку України.

"І тут виникає питання: чи пишається Венс також і цим, зокрема: зруйнованими житловими будинками, вбитими українськими дітьми, ракетами, які долітають через дефіцит перехоплювачів до Patriot, містами, які залишаються під ударами щодня? Бо між цими речами – прямий причинно-наслідковий звʼязок. Висновок: ця ніч – це не просто про війну. Це про спробу Росії довести, що вона може тримати темп, що вона може бити довго і без пауз, що навіть сильна ППО не гарантує повної безпеки, що ціна зволікання партнерів, а особливо відмови США від підтримки, — це життя людей", – констатував експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Києві російський дрон влетів у багатоповерхівку: деталі.



