Враг адаптируется быстрее: что на самом деле стоит за новой атакой РФ на Украину

Ракетный удар по Украине 16 апреля отличался от предыдущих масштабов и тактики применения вооружения. Российские войска впервые использовали значительное количество баллистических ракет в одной атаке и изменили временные рамки запуска крылатых ракет. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По меньшей мере 18 погибших и 121 пострадавший, в их числе дети – последствия атаки РФ. Что и кому Россия хочет доказать подобными атаками? Это был хаотичный террор или четко продуманная логика войны на истощение? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Враг понял нашу слабость

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник отметил, что Россия довольно редко делает какие-то эмоциональные шаги для того, чтобы кому-то доказать.

Это абсолютно нормальная логика войны. И россияне ударили по Украине тем, что мы не можем перехватить в достаточном количестве. И давайте так – украинцы смогли выстраивать довольно плотную противовоздушную оборону, так называемое малое ПВО, достаточно эффективно противодействующее "шахедам". Россияне это учли, поднакопили ракеты и ударили ими по Украине. То есть ничего не изменилось", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Николай Мельник прогнозирует, что россияне будут атаковать украинские города. Просто изменилось средство, которым они это будут делать. Раньше это были комбинированные атаки, атаки с помощью дронов. Сейчас увеличилась часть ракет только потому, что россияне осознали, что ракет мы можем перехватить меньше "шахедов".

"То есть враг понял нашу слабость, но я думаю, что наши родители-командиры через две недели что-то придумают совместно с европейскими партнерами, потому что средства классического ПВО в Европе есть, эти средства могут быть переданы Украине. Но мы должны осознавать, что чем дольше снятие санкций будет существовать из России, то есть чем дольше они смогут экспортировать свою нефть и газ в мир, тем больше у них будет денег на изготовление ракет. Ведь "шахеды" – это дешевая и массовая разработка. Ракеты – это дорогостоящая технология. Но если посмотреть на то, что доход от экспорта нефти и газа у россиян за месяц увеличился вдвое, то нас ждет довольно сложный период", – подытожил эксперт.

Нужно учесть, когда именно произошла эта атака

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян отметил, что сегодняшнюю массированную ракетно-дроновую атаку нельзя читать как "очередной обстрел". Это была четко спланированная многофазная операция, не дающая ответа на главный вопрос: что и кому Россия хочет доказать?

По словам эксперта, враг действовал в несколько фаз.

"Фаза 1 – истощение (до полуночи). По официальным данным: 382 средства воздушного нападения, 369 целей уничтожено или подавлено. Сотни дронов крылатые ракеты. Это не о точности. Это о массе. Стояла задача: перегрузить ПВО, заставить потратить ресурсы, растянуть систему во времени. Фаза 2 – удар баллистикой и дронами по столице (после полуночи). И именно здесь – главное. После 00:00: баллистика по Киеву, новая волна дронов, атака концентрируется на столице. И даже с утра – дроны оставались в воздухе. Это уже не просто атака. Это непрерывное давление. Киев – цель не случайная. Удар по столице – это всегда больше, чем военная задача. Это: политический сигнал, психологическое давление, демонстрация уязвимости даже самого "защищенного" города", — отметил эксперт.

По его словам, последствия атаки очень роковые: погибшие, среди них ребенок, десятки раненых, разрушены жилые дома, пожары, инфраструктурные повреждения.

"Что это значит на самом деле? Это не хаотический террор. Это логика войны на истощение. Война против ПВО. Россия не пытается "пробить" с первого раза. Она пытается создать момент, когда пробить станет легче. Война против гражданского ритма жизни. Когда атака длится вечер, ночь, утро – это уже удар не по объектам, а по сну, психике, способности страны нормально функционировать. Война против ресурсов Запада. Каждый перехваченный атакующий объект – это дорогие ракеты, ограниченные запасы. И здесь ключевое: Россия тестирует не только Украину. Она тестирует, насколько долго Запад готов выдерживать этот темп", – отметил эксперт.

По его словам, нужно учесть, когда именно произошла эта атака, а произошла она на фоне беспрецедентно удачного для Украины Рамштайна, где партнеры демонстрируют готовность усиливать поддержку, и сразу после заявления Джей Ди Венса о том, что он гордится тем, что администрация Трампа прекратила поддержку Украины.

"И здесь возникает вопрос: гордится ли Венс также и этим, в частности: разрушенными жилыми домами, убитыми украинскими детьми, ракетами, долетающими из-за дефицита перехватчиков к Patriot, городами, которые остаются под ударами ежедневно? Ибо между этими вещами – прямая причинно-следственная связь. Вывод: эта ночь – это не просто война. Это о попытке России доказать, что она может держать темп, что она может бить долго и без пауз, что даже сильная ПВО не гарантирует полной безопасности, что цена промедления партнеров, особенно отказа США от поддержки, — это жизнь людей", – констатировал эксперт.

