Вони змоделювали: яка країна у разі нападу Росії розглядує капітуляцію

Ткачова Марія
У Литві представили сценарій можливого нападу Росії, згідно з яким країна може протриматися до капітуляції близько трьох місяців.
Литва змоделювала дії при нападі Росії
Дослідження провів Baltic Defense Initiative.
Аналітики змоделювали ситуацію, за якої атака РФ може відбутися у грудні 2027 року.
За їхнім сценарієм, перший етап передбачає масовані ракетні удари по системах протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, а також по ключових центрах управління — зокрема президентському палацу, Міністерству оборони та Генеральному штабу.
Після цього, згідно з моделлю, росія може перейти до ударів по критичній інфраструктурі, насамперед енергетичній.
Окремо аналітики розглянули сценарій масового застосування дронів — до 10 тисяч одиниць щодня протягом понад двох тижнів.
У результаті країна може опинитися без електроенергії, зв’язку та базових умов для життя в зимовий період.
За підрахунками експертів, така кампанія може коштувати Росії від 5 до 12 мільярдів доларів.
У моделі зазначається, що військове вторгнення може відбуватися без перетину кордону сухопутними силами, а тиск здійснюватиметься через руйнування інфраструктури та ультиматуми.