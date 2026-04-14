Війна не закінчиться ніколи: командир спецпідрозділу вбив заявою

Командир білоруського підрозділу спеціального призначення "1514" у складі "Спецпідрозділу Тимура" Андрій Безсмертний поділився своїм баченням майбутнього України після війни.

Командир Андрій Безсмертний про війну в Україні

За його словами, завершення активної фази бойових дій не означатиме повного миру.

Він наголосив, що Україна змушена буде жити в умовах постійної загрози через сусідство з Росією, а тому має обрати шлях сильної та мілітаризованої держави.

На думку військового, існує лише два сценарії: або країна стане загартованою, підготовленою до оборони та здатною дати відсіч у будь-який момент, або ризикує втратити свою державність.

Безсмертний підкреслив, що сила держави є ключовим фактором стримування агресії.

За його словами, нападати будуть лише на тих, хто демонструє слабкість, тоді як сильна, підготовлена країна стає менш вразливою до зовнішніх загроз.

Його заява відображає поширену серед військових позицію щодо необхідності довгострокового зміцнення обороноздатності України.

