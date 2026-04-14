Головна Новини Суспільство Війна з Росією Війна не закінчиться ніколи: командир спецпідрозділу вбив заявою
НОВИНИ

Війна не закінчиться ніколи: командир спецпідрозділу вбив заявою

Боєць спецпідрозділу заявив, що війна для України не завершиться навіть після перемоги

14 квітня 2026, 22:19
Ткачова Марія

Командир білоруського підрозділу спеціального призначення "1514" у складі "Спецпідрозділу Тимура" Андрій Безсмертний поділився своїм баченням майбутнього України після війни.

Війна не закінчиться ніколи: командир спецпідрозділу вбив заявою

Командир Андрій Безсмертний про війну в Україні

За його словами, завершення активної фази бойових дій не означатиме повного миру.

Він наголосив, що Україна змушена буде жити в умовах постійної загрози через сусідство з Росією, а тому має обрати шлях сильної та мілітаризованої держави.

На думку військового, існує лише два сценарії: або країна стане загартованою, підготовленою до оборони та здатною дати відсіч у будь-який момент, або ризикує втратити свою державність.

Безсмертний підкреслив, що сила держави є ключовим фактором стримування агресії.

За його словами, нападати будуть лише на тих, хто демонструє слабкість, тоді як сильна, підготовлена країна стає менш вразливою до зовнішніх загроз.

Його заява відображає поширену серед військових позицію щодо необхідності довгострокового зміцнення обороноздатності України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що звільнений з російського полону український військовий Дмитро Сіренко розповів про випадок самогубства одного з бранців, якого довели до відчаю через систематичні знущання.
За його словами, причиною особливо жорстокого ставлення могло стати татуювання з написом "Слава Україні", через яке чоловіка постійно переслідували та принижували. У певний момент військовий дочекався, коли інші вийдуть із приміщення, виліз у вікно та стрибнув вниз, не залишивши собі шансів на життя. Про системні катування українських військовополонених також повідомила журналістка Каріна Бунайченко.



Джерело: https://www.instagram.com/reel/DV6eHeQiL1i/?igsh=eno0YWRqbDVlZXQw
