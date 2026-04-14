Война не закончится никогда: командир спецподразделения убил заявлением

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Командир белорусского подразделения специального назначения "1514" в составе "Спецподразделения Тимура" Андрей Бессмертный поделился своим видением будущего Украины после войны.
Командир Андрей Бессмертный о войне в Украине
По его словам, завершение активной фазы боевых действий не будет означать полный мир.
Он подчеркнул, что Украина вынуждена будет жить в условиях постоянной угрозы из-за соседства с Россией, а потому должна выбрать путь сильного и милитаризованного государства.
По мнению военного, существует всего два сценария: либо страна станет закаленной, подготовленной к обороне и способной дать отпор в любой момент, либо рискует потерять свою государственность.
Бессмертный подчеркнул, что сила государства является ключевым фактором сдерживания агрессии.
По его словам, нападать будут только на тех, кто демонстрирует слабость, в то время как сильная, подготовленная страна становится менее уязвимой к внешним угрозам.
Его заявление отражает распространенную среди военных позицию по поводу необходимости долгосрочного укрепления обороноспособности Украины.