Война не закончится никогда: командир спецподразделения убил заявлением

Командир белорусского подразделения специального назначения "1514" в составе "Спецподразделения Тимура" Андрей Бессмертный поделился своим видением будущего Украины после войны.

Командир Андрей Бессмертный о войне в Украине

По его словам, завершение активной фазы боевых действий не будет означать полный мир.

Он подчеркнул, что Украина вынуждена будет жить в условиях постоянной угрозы из-за соседства с Россией, а потому должна выбрать путь сильного и милитаризованного государства.

По мнению военного, существует всего два сценария: либо страна станет закаленной, подготовленной к обороне и способной дать отпор в любой момент, либо рискует потерять свою государственность.

Бессмертный подчеркнул, что сила государства является ключевым фактором сдерживания агрессии.

По его словам, нападать будут только на тех, кто демонстрирует слабость, в то время как сильная, подготовленная страна становится менее уязвимой к внешним угрозам.

Его заявление отражает распространенную среди военных позицию по поводу необходимости долгосрочного укрепления обороноспособности Украины.

