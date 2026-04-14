Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Война не закончится никогда: командир спецподразделения убил заявлением
Война не закончится никогда: командир спецподразделения убил заявлением

Боец спецподразделения заявил, что война для Украины не завершится даже после победы

14 апреля 2026, 22:19
Ткачова Марія

Командир белорусского подразделения специального назначения "1514" в составе "Спецподразделения Тимура" Андрей Бессмертный поделился своим видением будущего Украины после войны.

Командир Андрей Бессмертный о войне в Украине

По его словам, завершение активной фазы боевых действий не будет означать полный мир.

Он подчеркнул, что Украина вынуждена будет жить в условиях постоянной угрозы из-за соседства с Россией, а потому должна выбрать путь сильного и милитаризованного государства.

По мнению военного, существует всего два сценария: либо страна станет закаленной, подготовленной к обороне и способной дать отпор в любой момент, либо рискует потерять свою государственность.

Бессмертный подчеркнул, что сила государства является ключевым фактором сдерживания агрессии.

По его словам, нападать будут только на тех, кто демонстрирует слабость, в то время как сильная, подготовленная страна становится менее уязвимой к внешним угрозам.

Его заявление отражает распространенную среди военных позицию по поводу необходимости долгосрочного укрепления обороноспособности Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что из освобожденный из российского плена украинский военный Дмитрий Сиренко рассказал о случае самоубийства одного из пленников, которого довели до отчаяния из-за систематических издевательств.
По его словам, причиной особо жестокого отношения могла стать татуировка с надписью "Слава Украине", из-за которой мужчину постоянно преследовали и унижали. В какой-то момент военный дождался, когда другие выйдут из помещения, вылез в окно и прыгнул вниз, не оставив себе шансов на жизнь. О системных пытках украинских военнопленных также сообщила журналистка Карина Бунайченко.



Источник: https://www.instagram.com/reel/DV6eHeQiL1i/?igsh=eno0YWRqbDVlZXQw
