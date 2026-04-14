Українці жахливіше за росіян знущалися з українців: не всі змогли пройти колонію катувань

Ткачова Марія
Звільнений з російського полону український військовий Дмитро Сіренко розповів про випадок самогубства одного з бранців, якого довели до відчаю через систематичні знущання.
Звільнений з полону військовий про колонію на Луганщині
За його словами, причиною особливо жорстокого ставлення могло стати татуювання з написом "Слава Україні", через яке чоловіка постійно переслідували та принижували.
У певний момент військовий дочекався, коли інші вийдуть із приміщення, виліз у вікно та стрибнув вниз, не залишивши собі шансів на життя.
Про системні катування українських військовополонених також повідомила журналістка Каріна Бунайченко.
За її словами, бранців змушували виконувати нелюдські фізичні навантаження навіть із пораненнями, застосовували електрошок, морили голодом та не надавали медичної допомоги.
Окремо зазначається, що у деяких випадках до знущань були причетні особи, які перейшли на бік Росії.
Йдеться, зокрема, про колонію в Суходільську на тимчасово окупованій території Луганської області, де не всі полонені змогли пережити тортури.
Такі свідчення вкотре підтверджують системний характер жорстокого поводження з українськими військовополоненими.