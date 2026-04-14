Українці жахливіше за росіян знущалися з українців: не всі змогли пройти колонію катувань

Звільнений з російського полону український військовий Дмитро Сіренко розповів про випадок самогубства одного з бранців, якого довели до відчаю через систематичні знущання.

Звільнений з полону військовий про колонію на Луганщині

За його словами, причиною особливо жорстокого ставлення могло стати татуювання з написом "Слава Україні", через яке чоловіка постійно переслідували та принижували.

У певний момент військовий дочекався, коли інші вийдуть із приміщення, виліз у вікно та стрибнув вниз, не залишивши собі шансів на життя.

Про системні катування українських військовополонених також повідомила журналістка Каріна Бунайченко.

За її словами, бранців змушували виконувати нелюдські фізичні навантаження навіть із пораненнями, застосовували електрошок, морили голодом та не надавали медичної допомоги.

Окремо зазначається, що у деяких випадках до знущань були причетні особи, які перейшли на бік Росії.

Йдеться, зокрема, про колонію в Суходільську на тимчасово окупованій території Луганської області, де не всі полонені змогли пережити тортури.

Такі свідчення вкотре підтверджують системний характер жорстокого поводження з українськими військовополоненими.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент України Володимир Зеленський заявив про високу ймовірність нової російської атаки вже найближчої ночі.

Про це він повідомив під час зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії в Осло. За словами глави держави, у повітряному просторі України вже фіксується значна кількість ударних дронів типу "Шахед". Він також не виключив застосування ракет під час цієї атаки. Президент закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

