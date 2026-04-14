Украинцы ужаснее россиян издевались над украинцами: не все смогли пройти колонию пыток

Ткачова Марія
Освобожденный из российского плена украинский военный Дмитрий Сиренко рассказал о случае самоубийства одного из пленников, доведенного до отчаяния из-за систематических издевательств.
Освобожденный из плена военный о колонии в Луганской области
По его словам, причиной особо жестокого отношения могла стать татуировка с надписью "Слава Украине", из-за которой мужчины постоянно преследовали и унижали.
В какой-то момент военный дождался, когда другие выйдут из помещения, вылез в окно и прыгнул вниз, не оставив себе шансов на жизнь.
О системных пытках украинских военнопленных также сообщила журналистка Карина Бунайченко .
По ее словам, пленников заставляли выполнять бесчеловечные физические нагрузки даже с ранениями, применяли электрошок, морили голодом и не оказывали медицинскую помощь.
Отдельно отмечается, что в некоторых случаях к издевательствам были причастны лица, перешедшие на сторону России.
Речь идет о колонии в Суходольске на временно оккупированной территории Луганской области, где не все пленные смогли пережить пытки.
Такие свидетельства еще раз подтверждают системный характер жестокого обращения с украинскими военнопленными.