Украинцы ужаснее россиян издевались над украинцами: не все смогли пройти колонию пыток

Освобожденный из российского плена украинский военный Дмитрий Сиренко рассказал о случае самоубийства одного из пленников, доведенного до отчаяния из-за систематических издевательств.

Освобожденный из плена военный о колонии в Луганской области

По его словам, причиной особо жестокого отношения могла стать татуировка с надписью "Слава Украине", из-за которой мужчины постоянно преследовали и унижали.

В какой-то момент военный дождался, когда другие выйдут из помещения, вылез в окно и прыгнул вниз, не оставив себе шансов на жизнь.

О системных пытках украинских военнопленных также сообщила журналистка Карина Бунайченко .

По ее словам, пленников заставляли выполнять бесчеловечные физические нагрузки даже с ранениями, применяли электрошок, морили голодом и не оказывали медицинскую помощь.

Отдельно отмечается, что в некоторых случаях к издевательствам были причастны лица, перешедшие на сторону России.

Речь идет о колонии в Суходольске на временно оккупированной территории Луганской области, где не все пленные смогли пережить пытки.

Такие свидетельства еще раз подтверждают системный характер жестокого обращения с украинскими военнопленными.

