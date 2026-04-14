Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Война с Россией Украинцы ужаснее россиян издевались над украинцами: не все смогли пройти колонию пыток
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы ужаснее россиян издевались над украинцами: не все смогли пройти колонию пыток

Освобожденный из плена военный рассказал о самоубийстве пленника после пыток

14 апреля 2026, 22:06
Ткачова Марія

Освобожденный из российского плена украинский военный Дмитрий Сиренко рассказал о случае самоубийства одного из пленников, доведенного до отчаяния из-за систематических издевательств.

Освобожденный из плена военный о колонии в Луганской области

По его словам, причиной особо жестокого отношения могла стать татуировка с надписью "Слава Украине", из-за которой мужчины постоянно преследовали и унижали.

В какой-то момент военный дождался, когда другие выйдут из помещения, вылез в окно и прыгнул вниз, не оставив себе шансов на жизнь.

О системных пытках украинских военнопленных также сообщила журналистка Карина Бунайченко .

По ее словам, пленников заставляли выполнять бесчеловечные физические нагрузки даже с ранениями, применяли электрошок, морили голодом и не оказывали медицинскую помощь.

Отдельно отмечается, что в некоторых случаях к издевательствам были причастны лица, перешедшие на сторону России.

Речь идет о колонии в Суходольске на временно оккупированной территории Луганской области, где не все пленные смогли пережить пытки.

Такие свидетельства еще раз подтверждают системный характер жестокого обращения с украинскими военнопленными.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил о высокой вероятности новой российской атаки уже в ближайшую ночь.
Об этом он сообщил в ходе встречи с премьер-министром Норвегии в Осло. По словам главы государства, в воздушном пространстве Украины уже фиксируется значительное количество ударных дронов типа "Шахед". Он также не исключил применения ракет во время этой атаки. Президент призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.



Источник: https://www.instagram.com/reel/DW6qukBjJTt/?igsh=MWhvZGtvdGJqd24xdA==
