Важливе попередження: сьогодні вночі росіяни можуть вчинити масовану атаку по Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив про високу ймовірність нової російської атаки вже найближчої ночі.

Російська масована атака по Україні

Про це він повідомив під час зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії в Осло.

За словами глави держави, у повітряному просторі України вже фіксується значна кількість ударних дронів типу "Шахед".

Він також не виключив застосування ракет під час цієї атаки.

Президент закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Подібні попередження свідчать про збереження високого рівня загрози ракетно-дронових атак з боку Росії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії продовжують з’являтися свідчення про проблеми із забезпеченням військових, які беруть участь у війні проти України.

Житель Новосибірська розповів історію свого знайомого, який отримав поранення під час бойових дій, після чого певний час вважався зниклим безвісти. За його словами, родина не мала жодної інформації про долю військового, що призвело до серйозного психологічного стану матері. Згодом чоловік вийшов на зв’язок, однак виявилося, що після поранення він самостійно оплачував лікування, включно з операцією та медикаментами. Також співрозмовник заявив про низький рівень забезпечення у підрозділах. За його словами, військові змушені купувати амуніцію, аптечки та інше спорядження власним коштом.

