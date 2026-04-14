Головна Новини Суспільство Війна з Росією Проблеми з забезпеченням: військові все купують собі самостійно
Проблеми з забезпеченням: військові все купують собі самостійно

Росіяни заявляють про поранених військових, які лікуються та забезпечують себе за власний кошт

14 квітня 2026, 20:45
Ткачова Марія

У Росії продовжують з’являтися свідчення про проблеми із забезпеченням військових, які беруть участь у війні проти України.

Проблеми з забезпеченням: військові все купують собі самостійно

Забезпечення в армії рф

Житель Новосибірська розповів історію свого знайомого, який отримав поранення під час бойових дій, після чого певний час вважався зниклим безвісти.

За його словами, родина не мала жодної інформації про долю військового, що призвело до серйозного психологічного стану матері.

Згодом чоловік вийшов на зв’язок, однак виявилося, що після поранення він самостійно оплачував лікування, включно з операцією та медикаментами.

Також співрозмовник заявив про низький рівень забезпечення у підрозділах. За його словами, військові змушені купувати амуніцію, аптечки та інше спорядження власним коштом.

Окремо згадуються випадки внутрішніх зборів коштів у підрозділах, де військових змушують скидатися на спільні потреби.

Такі історії свідчать про системні проблеми з матеріальним забезпеченням і підтримкою військовослужбовців у РФ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українські розвідники перехопили розмову російських військових, яка свідчить про серйозні проблеми з дисципліною та контролем у підрозділах армії РФ.
Йдеться про бійців 111-го окремого мотострілецького полку, які діють на Покровському напрямку. У радіоперехопленні окупанти обговорюють інцидент із найманцем, якого називають "Чупа". За їхніми словами, він відкрив вогонь по власних "побратимах" та застрелив щонайменше кількох військових, зокрема бійця на ім’я Макс. Російські військові у розмові відкрито попереджають один одного про небезпеку та радять бути обережними, аби не стати наступною жертвою. Подібні випадки можуть свідчити про втрату контролю над окремими елементами у складі підрозділів, зокрема іноземними найманцями.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/ne_zhdi_novosti/5995
