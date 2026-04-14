Проблеми з забезпеченням: військові все купують собі самостійно

Ткачова Марія
У Росії продовжують з’являтися свідчення про проблеми із забезпеченням військових, які беруть участь у війні проти України.
Забезпечення в армії рф
Житель Новосибірська розповів історію свого знайомого, який отримав поранення під час бойових дій, після чого певний час вважався зниклим безвісти.
За його словами, родина не мала жодної інформації про долю військового, що призвело до серйозного психологічного стану матері.
Згодом чоловік вийшов на зв’язок, однак виявилося, що після поранення він самостійно оплачував лікування, включно з операцією та медикаментами.
Також співрозмовник заявив про низький рівень забезпечення у підрозділах. За його словами, військові змушені купувати амуніцію, аптечки та інше спорядження власним коштом.
Окремо згадуються випадки внутрішніх зборів коштів у підрозділах, де військових змушують скидатися на спільні потреби.
Такі історії свідчать про системні проблеми з матеріальним забезпеченням і підтримкою військовослужбовців у РФ.