Ткачова Марія
В России продолжают появляться свидетельства о проблемах с обеспечением военных, участвующих в войне против Украины.
Забезпечення в армії рф
Житель Новосибирска рассказал историю своего знакомого, получившего ранения во время боевых действий, после чего определенное время считалось пропавшим без вести.
По его словам, у семьи не было никакой информации о судьбе военного, что привело к серьезному психологическому состоянию матери.
Впоследствии мужчина вышел на связь, однако оказалось, что после ранения он самостоятельно оплачивал лечение, включая операцию и медикаменты.
Также собеседник заявил о низком уровне обеспечения в подразделениях. По его словам, военные вынуждены покупать амуницию, аптечки и другое снаряжение за свой счет.
Отдельно упоминаются случаи внутренних сборов средств в подразделениях, где военных заставляют походить на общие нужды.
Такие истории свидетельствуют о системных проблемах с материальным обеспечением и поддержкой военнослужащих в РФ.