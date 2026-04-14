Главная Новости Общество Война с Россией Проблемы с обеспечением: военные все покупают себе самостоятельно
Проблемы с обеспечением: военные все покупают себе самостоятельно

Россияне заявляют о раненых военных, которые лечатся и обеспечивают себя за свой счет

14 апреля 2026, 20:45
Ткачова Марія

В России продолжают появляться свидетельства о проблемах с обеспечением военных, участвующих в войне против Украины.

Забезпечення в армії рф

Житель Новосибирска рассказал историю своего знакомого, получившего ранения во время боевых действий, после чего определенное время считалось пропавшим без вести.

По его словам, у семьи не было никакой информации о судьбе военного, что привело к серьезному психологическому состоянию матери.

Впоследствии мужчина вышел на связь, однако оказалось, что после ранения он самостоятельно оплачивал лечение, включая операцию и медикаменты.

Также собеседник заявил о низком уровне обеспечения в подразделениях. По его словам, военные вынуждены покупать амуницию, аптечки и другое снаряжение за свой счет.

Отдельно упоминаются случаи внутренних сборов средств в подразделениях, где военных заставляют походить на общие нужды.

Такие истории свидетельствуют о системных проблемах с материальным обеспечением и поддержкой военнослужащих в РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у странских разведчиков перехватили разговор российских военных, свидетельствующий о серьезных проблемах с дисциплиной и контролем в подразделениях армии РФ.
Речь идет о бойцах 111-го отдельного мотострелкового полка, действующих на Покровском направлении. В радиоперехвате оккупанты обсуждают инцидент с наемником, которого называют "Чупа". По их словам, он открыл огонь по собственным "собратьям" и застрелил по меньшей мере нескольких военных, в том числе бойца по имени Макс. Российские военные открыто предупреждают друг друга об опасности и советуют быть осторожными, чтобы не стать следующей жертвой. Подобные случаи могут свидетельствовать о потере контроля за отдельными элементами в составе подразделений, в том числе иностранными наемниками.



Источник: https://t.me/ne_zhdi_novosti/5995
