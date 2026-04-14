Важное предупреждение: сегодня ночью россияне могут совершить массированную атаку по Украине

Президент предупредил о возможной массированной атаке РФ уже этой ночью

14 апреля 2026, 21:50
Ткачова Марія

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о высокой вероятности новой российской атаки уже в ближайшую ночь.

Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Норвегии в Осло .

По словам главы государства, в воздушном пространстве Украины уже фиксируется значительное количество ударных дронов типа "Шахед".

Он также не исключил применения ракет во время этой атаки.

Президент призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Подобные предупреждения свидетельствуют о сохранении высокого уровня угрозы ракетно-дроновых атак со стороны России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России продолжают появляться свидетельства о проблемах с обеспечением военных, участвующих в войне против Украины.
Житель Новосибирска рассказал историю своего знакомого, получившего ранения во время боевых действий, после чего определенное время считалось пропавшим без вести. По его словам, у семьи не было никакой информации о судьбе военного, что привело к серьезному психологическому состоянию матери. Впоследствии мужчина вышел на связь, однако оказалось, что после ранения он самостоятельно оплачивал лечение, включая операцию и медикаменты. Также собеседник заявил о низком уровне обеспечения в подразделениях. По его словам, военные вынуждены покупать амуницию, аптечки и другое снаряжение за свой счет.



Источник: https://t.me/FAKTY_ICTV/132832
