Они смоделировали: какая страна в случае нападения России рассматривает капитуляцию

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Литве представили сценарий возможного нападения России, согласно которому страна может продержаться до капитуляции около трех месяцев.
Литва смоделировала действия при нападении России
Исследование провел Baltic Defense Initiative .
Аналитики смоделировали ситуацию, в которой атака РФ может произойти в декабре 2027 года.
По их сценарию первый этап предусматривает массированные ракетные удары по системам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также по ключевым центрам управления — в частности президентскому дворцу, Министерству обороны и Генеральному штабу.
После этого, согласно модели, россия может перейти к ударам по критической инфраструктуре, прежде всего энергетической.
Отдельно аналитики рассмотрели сценарий массового применения дронов — до 10 тысяч единиц в день более двух недель.
В результате страна может оказаться без электроэнергии, связи и базовых условий жизни в зимний период.
По подсчетам экспертов, подобная кампания может стоить России от 5 до 12 миллиардов долларов.
В модели отмечается, что военное вторжение может происходить без пересечения границы сухопутными силами, а давление будет производиться из-за разрушения инфраструктуры и ультиматумы.