Они смоделировали: какая страна в случае нападения России рассматривает капитуляцию

В Литве представили сценарий возможного нападения России, согласно которому страна может продержаться до капитуляции около трех месяцев.

Литва смоделировала действия при нападении России

Исследование провел Baltic Defense Initiative .

Аналитики смоделировали ситуацию, в которой атака РФ может произойти в декабре 2027 года.

По их сценарию первый этап предусматривает массированные ракетные удары по системам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также по ключевым центрам управления — в частности президентскому дворцу, Министерству обороны и Генеральному штабу.

После этого, согласно модели, россия может перейти к ударам по критической инфраструктуре, прежде всего энергетической.

Отдельно аналитики рассмотрели сценарий массового применения дронов — до 10 тысяч единиц в день более двух недель.

В результате страна может оказаться без электроэнергии, связи и базовых условий жизни в зимний период.

По подсчетам экспертов, подобная кампания может стоить России от 5 до 12 миллиардов долларов.

В модели отмечается, что военное вторжение может происходить без пересечения границы сухопутными силами, а давление будет производиться из-за разрушения инфраструктуры и ультиматумы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Командир белорусского подразделения специального назначения "1514" в составе "Спецподразделения Тимура" Андрей Бессмертный поделился своим видением будущего Украины после войны.

По его словам, завершение активной фазы боевых действий не будет означать полный мир. Он подчеркнул, что Украина вынуждена будет жить в условиях постоянной угрозы из-за соседства с Россией, а потому должна выбрать путь сильного и милитаризованного государства. По мнению военного, существует всего два сценария: либо страна станет закаленной, подготовленной к обороне и способной дать отпор в любой момент, либо рискует потерять свою государственность.

