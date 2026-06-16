Російське керівництво вкотре виступило з агресивною критикою на адресу європейських інституцій через їхній курс на зближення з Києвом. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Брюссель свідомо формує свою архітектуру безпеки як інструмент протистояння з Москвою.

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

"Евросоюз все свои конструкции в сфере укрепления и безопасности выстраивает против Российской Федерации, — констатував глава російського відомства, додавши, що інтеграційні процеси лише посилять напругу. — Подключение Украины в Евросоюз будет безусловно использоваться теми, кто хочет его милитаризировать".

Лавров також вдався до відвертих маніпуляцій, стверджуючи, нібито Президент України Володимир Зеленський виявляв амбіції взяти під контроль оборонний сектор Європи. За словами російського чиновника, український лідер раніше натякав на готовність стати на чолі об'єднаних європейських збройних сил.

Водночас представник країни-агресорки спробував поіронізувати над внутрішніми викликами всередині ЄС, спрогнозувавши європейцям повний колапс у разі розширення об'єднання.

"С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, ну может и неплохо, чтобы туда Украина вступила, — цинічно зауважив очільник МЗС РФ, пророкуючи швидке руйнування союзу. — Они тогда просто развалятся".

Російський дипломат підсумував, що Брюссель наразі перебуває на роздоріжжі суперечливих процесів. На його думку, трансформація економічного союзу у воєнізоване формування обернеться для Заходу масштабними проблемами, а ігнорування економічних інтересів на додуму політичним амбіціям Києва лише прискорить цей фінал.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп закликав Кремль підписати мирну угоду через великі втрати на українському фронті.