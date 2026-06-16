Российское руководство в очередной раз выступило с агрессивной критикой в адрес европейских институций из-за их курса на сближение с Киевом. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Брюссель сознательно формирует свою архитектуру безопасности как инструмент противостояния с Москвой.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

"Евросоюз все свои конструкции в сфере укрепления и безопасности выстраивает против Российской Федерации, — констатировал глава российского ведомства, добавив, что интеграционные процессы лишь усилят напряжение. — Подключение Украины к Евросоюзу будет безусловно использоваться теми, кто хочет его милитаризировать".

Лавров также прибег к откровенным манипуляциям, утверждая, будто Президент Украины Владимир Зеленский проявлял амбиции взять под контроль оборонный сектор Европы. По словам российского чиновника, украинский лидер ранее намекал на готовность встать во главе объединенных европейских вооруженных сил.

В то же время, представитель страны-агрессорки попытался поиронизировать над внутренними вызовами внутри ЕС, спрогнозировав европейцам полный коллапс в случае расширения объединения.

"С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, ну может и неплохо, чтобы туда Украина вступила, — цинично заметил глава МИД РФ, предсказывая скорейшее разрушение союза. – Они тогда просто развалятся".

Российский дипломат подытожил, что Брюссель находится на развилке противоречивых процессов. По его мнению, трансформация экономического союза в военизированное формирование обернется для Запада масштабными проблемами, а игнорирование экономических интересов в домысл политическим амбициям Киева только ускорит этот финал.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп призвал Кремль подписать мирное соглашение из-за больших потерь на украинском фронте.