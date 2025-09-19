Волонтерка шокувала жахливим прогнозом: до 10 000 дронів на добу буде запускати Росія

Росія за рік значно збільшила кількість дронів, які застосовують за добу. Уже фіксували понад 800 ударних БПЛА над Україною. Однак це не межа — ворог може збільшувати кількість повітряних засобів ураження.

Дрон. Ілюстративне фото

Волонтерка Марія Берлінська зазначила, що офіційні особи почали заявляти про 1000 “шахедів” на добу — пояснюють, що тепер це наша реальність.

"Люди з гарною пам'яттю знають, що в експертному середовищі про це йшлося ще як мінімум пів року тому. Скажу ще більше — 10 тисяч дронів на добу над Україною це теж наша майбутня реальність.Гарні новини — ні, це неможливо робити щодня, тільки в певні дні, сильно накопичивши ресурс; ні, це не буде прямо завтра — ще є час підготуватися. Це як мінімум 2026 рік”, — пояснила волонтерка.

Однак вона нагадала, що 2026 рік вже незабаром, а ворожі дрони ставатимуть все більш модифікованими, автономними. За словами Берлінської, не лише самі “Шахеди” полетять, а й інші зразки, в тому числі так звані дрони-носії інших дронів.

“Росіяни поки не можуть продавити наших героїчних людей на фронті. Тому паралельно роблять ставку на те, щоб кошмарити тил. Дроновим терором викурювати нас з нашої землі. Коли бензовоз не зможе їхати по трасі Тернопіль — Хмельницький, коли пасажири не зможуть спокійно чекати потяга на станції в Вінниці, через полювання з неба”, — припустила вона.

За словами волонтерки, гарна новина в тому, що ще є час підготуватися. А погану новину говорити не стала.

“Ви можете дізнатись самі — просто підійдіть до свого депутата, мера, керівника громади та запитайте скільки і яких засобів вони закупили для прикриття міст від дронів. Скільки підготували екіпажів на дрони-перехоплювачі. Спитайте чи готові вони до такого постійного, масштабного дронового терору вже в лічені місяці, у 2026 році. Чи витрачають ваші податки на те, щоб захистити ваших дітей. Чи все ще надіються що Повітряні Сили приїдуть і якимось дивом закриють дорогим ракетним ППО кожен метр країни. Бо такого точно не буде”, — порадила вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що росіяни скоро перейдуть до нового етапу.



