У вересні декілька десятків російських дронів залетіло на територію Польщі. Президент США Дональд Трамп зазначив, що це могло бути помилкою.Однак це не перший випадок порушення дронами повітряного простору європейських країн.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

ЗМІ повідомляли, що на одному з пляжів у західній частині Латвії 18 вересня знайшли рештки російського ударного безпілотника "Гербера". Українські військові переконані, що помилки тут бути не може — дії агресора чітко вивірені.

Підполковник ЗСУ, Третій армійський корпус Максим Жорін переконаний, якщо реакція Заходу на всі ці “випадкові дрони” і далі буде настільки слабкою, скоро росіяни перейдуть до наступного етапу — будуть розбивати заводи з виготовлення зброї та пункти передачі зброї на їхній території.

“Наш ворог не робить такі речі просто так. Це пробні “акції”, в яких прощупується реакція. Оскільки вона абсолютно ніяка, це сигнал для РФ, що можна “працювати” далі. Все одно ніхто там не збирається їх зупиняти”, — переконаний військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що станом на 18 вересня, як зазначається на платформі Tracking, ситуація щодо бортів Ту-95МС та Ту-160 суттєво не змінилася.

Зазначається, що станом на 18 вересня поблизу України перебуває 6 бортів Ту-95МС та 3 Ту-160 на трьох авіабазах:

“Оленья” — 2 Ту-160.

“Енгельс-2” — 2 Ту-95МС.

“Енгельс-2” — 1 Ту-160.

“Дягилево” — 4 Ту-95МС.

Потенційну загрозу для України, як зазначають на платформі, становлять 3 борти Ту-95МС та 2 Ту-160 при умові зарядки крилатими ракетами. Також відомо, що здійснено переліт 2 бортів Ту-160 на Далекий Схід.



