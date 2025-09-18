logo_ukra

Війна з Росією РФ готує новий обстріл: скільки літаків поблизу українських кордонів
НОВИНИ

РФ готує новий обстріл: скільки літаків поблизу українських кордонів

Кількість літаків стратегічної авіації поблизу українських кордонів зменшилась

18 вересня 2025, 13:28
Росія тримає поблизу України до 10 літаків стратегічної авіації. 

РФ готує новий обстріл: скільки літаків поблизу українських кордонів

Ту-95. Фото з відкритих джерел

Станом на 18 вересня, як зазначається на платформі Tracking, ситуація щодо бортів Ту-95МС та Ту-160 суттєво не змінилася.

Зазначається, що станом на 18 вересня поблизу України перебуває 6 бортів Ту-95МС та 3 Ту-160 на трьох авіабазах.

  • “Оленья” — 2 Ту-160.

  • “Енгельс-2” — 2 Ту-95МС.

  • “Енгельс-2” — 1 Ту-160.

  • “Дягилево” — 4 Ту-95МС.

Потенційну загрозу для України, як зазначають на платформі, становлять 3 борти Ту-95МС та 2 Ту-160 при умові зарядки крилатими ракетами.

Також відомо, що здійснено переліт 2 бортів Ту-160 на Далекий Схід.

“Відомі нам споряджені Ту-95МС наразі перебувають на Далекому Сході (авіабаза “Українка”)”, — йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що за даними платформи станом на 12 вересня поблизу українських кордонів перебувало 12 літаків стратегічної авіації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські війська посилили обстріли залізничної інфраструктури — намагаються вразити ключові вузлові станції. 

Хвилю масованих атак ворог почав із липня, повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський. За його словами, ключові станції масовано атакують “шахеди”. Серед прикладів назвав станцію Лозову, станцію Синельниково, станцію Козятин. За його словами, ворог практично по всій країні б'є по вузлових станціях.

Голова правління пояснив, що йдеться про комплексні атаки, коли під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали. За його словами, ворог б'є так, щоб, по суті, вузол був зруйнований. 




Джерело: https://t.me/the_first_online/16276
