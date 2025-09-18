logo

РФ готовит новый обстрел: сколько самолетов вблизи украинских границ
НОВОСТИ

РФ готовит новый обстрел: сколько самолетов вблизи украинских границ

Количество самолетов стратегической авиации вблизи украинских границ уменьшилось

18 сентября 2025, 13:28
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Россия держит вблизи Украины около 10 самолетов стратегической авиации.

РФ готовит новый обстрел: сколько самолетов вблизи украинских границ

Ту-95. Фото из открытых источников

По состоянию на 18 сентября, как отмечается на платформе Tracking, ситуация с бортами Ту-95МС и Ту-160 существенно не изменилась.

Отмечается, что на 18 сентября вблизи Украины находится 6 бортов Ту-95МС и 3 Ту-160 на трех авиабазах.

  • "Оленья" – 2 Ту-160.

  • "Энгельс-2" — 2 Ту-95МС.

  • "Энгельс-2" — 1 Ту-160.

  • "Дягилево" — 4 Ту-95МС.

Потенциальную угрозу для Украины, как отмечают на платформе, составляют 3 борта Ту-95МС и 2 Ту-160 при условии зарядки крылатыми ракетами.

Также известно, что совершен перелет 2 бортов Ту-160 на Дальний Восток.

"Известные нам снаряженные Ту-95МС сейчас находятся на Дальнем Востоке (авиабаза "Украинка")", — говорится в сообщении.

Отметим, что по данным платформы по состоянию на 12 сентября вблизи украинских границ находились 12 самолетов стратегической авиации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска усилили обстрелы железнодорожной инфраструктуры — пытаются поразить ключевые узловые станции.

Волну массированных атак враг начал с июля, сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский. По его словам, ключевые станции массированно атакуют "шахеды". Среди примеров назвал станцию Лозовую, станцию Синельниково, станцию Казатин. По его словам, враг практически по всей стране бьет по узловым станциям.

Глава правления пояснил, что речь идет о комплексных атаках, когда под удар попадают и энергетические подстанции, и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы. По его словам, враг бьет так, чтобы по сути узел был разрушен.




Источник: https://t.me/the_first_online/16276
