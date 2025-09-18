РФ получила четкий сигнал: скоро россияне перейдут к следующему этапу

В сентябре несколько десятков российских дронов залетело на территорию Польши. Президент США Дональд Трамп отметил, что это могло быть ошибкой. Однако это не первый случай нарушения дронами воздушного пространства европейских стран.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

СМИ сообщали, что на одном из пляжей в западной части Латвии 18 сентября обнаружили остатки российского ударного беспилотника "Гербера". Украинские военные убеждены, что ошибки здесь быть не может – действия агрессора четко выверены.

Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус Максим Жорин убежден, если реакция Запада на все эти "случайные дроны" и дальше будет столь слабой, скоро россияне перейдут к следующему этапу — будут разбивать заводы по изготовлению оружия и пункты передачи оружия на их территории.

"Наш враг не делает такие вещи просто так. Это пробные "акции", в которых прощупывается реакция. Поскольку она абсолютно никакая, это сигнал для РФ, что можно "работать" дальше. Все равно никто там не собирается их останавливать", — убежден военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что по состоянию на 18 сентября, как отмечается на платформе Tracking, ситуация по бортам Ту-95МС и Ту-160 существенно не изменилась.

По состоянию на 18 сентября вблизи Украины находится 6 бортов Ту-95МС и 3 Ту-160 на трех авиабазах:

"Оленья" – 2 Ту-160.

"Энгельс-2" — 2 Ту-95МС.

"Энгельс-2" — 1 Ту-160.

"Дягилево" — 4 Ту-95МС.

Потенциальную угрозу для Украины, как отмечают на платформе, составляют 3 борта Ту-95МС и 2 Ту-160 при условии зарядки крылатыми ракетами. Также известно, что совершен перелет 2 бортов Ту-160 на Дальний Восток.



