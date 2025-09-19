Волонтер шокировала ужасным прогнозом: до 10 000 дронов в сутки будет запускать Россия

Россия за год значительно увеличила количество дронов, применяемых в сутки. Уже фиксировали более 800 ударных БПЛА над Украиной. Однако это не предел – враг может увеличивать количество воздушных средств поражения.

Дрон. Иллюстративное фото

Волонтер Мария Берлинская отметила, что официальные лица начали заявлять о 1000 "шахедов" в сутки — объясняют, что теперь это наша реальность.

"Люди с хорошей памятью знают, что в экспертной среде об этом говорилось еще как минимум пол года назад. Скажу еще больше — 10 тысяч дронов в сутки над Украиной это тоже наша будущая реальность. Хорошие новости — нет, это невозможно делать ежедневно, только в определенные дни, сильно накопив ресурс; нет, это не будет прямо завтра — есть еще время подготовиться. Это как минимум 2026 год”, – объяснила волонтер.

Однако она напомнила, что 2026 уже скоро, а вражеские дроны будут становиться все более модифицированными, автономными. По словам Берлинской, не только сами "Шахеды" улетят, но и другие образцы, в том числе так называемые дроны-носители других дронов.

"Россияне пока не могут продавить наших героических людей на фронте. Поэтому параллельно делают ставку на то, чтобы кошмарить тыл. Дроновым террором выкуривать нас с нашей земли. Когда бензовоз не сможет ехать по трассе Тернополь — Хмельницкий, когда пассажиры не смогут спокойно ждать поезда на станции в Виннице, из-за охоты с неба”, — предположила она.

По словам волонтера, хорошая новость в том, что еще есть время подготовиться. А плохую новость говорить не стала.

"Вы можете узнать сами — просто подойдите к своему депутату, мэру, руководителю общины и спросите сколько и каких средств они закупили для прикрытия городов от дронов. Сколько подготовили экипажей на дроны-перехватчики. Спросите готовы ли они к такому постоянному, масштабному дроновому террору уже в считанные месяцы, в 2026 году. Или тратят ваши налоги на то, чтобы защитить ваших детей. Или все еще надеются, что Воздушные Силы приедут и каким-то чудом закроют дорогим ракетным ПВО каждый метр страны. Такого точно не будет”, — посоветовала она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне скоро перейдут к новому этапу.



