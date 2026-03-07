Вогняний удар по «Шахедах»: Генштаб розкрив деталі розгромного удару по базі дронів

Сили оборони України завдали потужного ракетного удару по об’єкту російських військ у районі Донецького аеропорту, де окупанти зберігали та готували до запуску ударні безпілотники типу Shahed-136. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ракета ATACMS. Фото: з відкритих джерел

За даними військових, операцію провели Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних Сил ЗСУ. Для ураження цілі було застосовано високоточні ракети ATACMS та SCALP.

У результаті атаки на ворожому об’єкті спалахнула масштабна пожежа, після чого сталася вторинна детонація боєприпасів. За попередніми даними, удар припав по місцю зберігання, підготовки та запуску дронів, які російські війська використовують для атак по українських містах.

У Генштабі також повідомили про низку інших успішних ударів по військовій інфраструктурі противника. Зокрема, українські сили уразили пункт управління безпілотниками окупантів у районі Діброви на тимчасово окупованій території Луганської області, а також командно-спостережний пункт у районі Кругляківки на окупованій частині Харківщини.

Крім того, було завдано ударів по артилерійських позиціях російських військ у районах Тавільжанки, Воскресенки та Новопавлівки. Під вогнем опинилися і райони зосередження живої сили противника поблизу Новогригорівки, Залізничного, Торського та Сопича на Сумщині.

У Генштабі зазначають, що системні удари по пунктах управління дронами, артилерії та скупченнях військ значно послаблюють можливості російської армії керувати підрозділами, вести вогонь та готувати нові наступальні операції. Масштаби втрат противника наразі уточнюються.

У Генштабі зазначають, що системні удари по пунктах управління дронами, артилерії та скупченнях військ значно послаблюють можливості російської армії керувати підрозділами, вести вогонь та готувати нові наступальні операції. Масштаби втрат противника наразі уточнюються.




