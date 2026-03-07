Огненный удар по «Шахедам»: Генштаб раскрыл детали разгромного удара по базе дронов

Силы обороны Украины нанесли мощный ракетный удар по объекту российских войск в районе Донецкого аэропорта, где оккупанты хранили и готовили к запуску ударные беспилотники типа Shahed-136. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ракета ATACMS. Фото: из открытых источников

По данным военных, операцию провели Ракетные войска и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных Сил ВСУ. Для поражения цели были применены высокоточные ракеты ATACMS и SCALP.

В результате атаки на вражеском объекте разразился масштабный пожар, после чего произошла вторичная детонация боеприпасов. По предварительным данным, удар пришелся по месту хранения, подготовки и запуска дронов, которые российские войска используют для атак по украинским городам.

В Генштабе также сообщили о ряде других успешных ударов по военной инфраструктуре противника. В частности, украинские силы поразили пункт управления беспилотниками окупантов в районе Дибровы на временно оккупированной территории Луганской области, а также командно-наблюдательный пункт в районе Кругляковки на оккупированной части Харьковщины.

Кроме того, были нанесены удары по артиллерийским позициям российских войск в районах Тавильжанки, Воскресенки и Новопавловки. Под огнем оказались и районы сосредоточения живой силы противника вблизи Новогригорьевки, Железнодорожного, Торского и Сопича Сумской области.

В Генштабе отмечают, что системные удары по пунктам управления дронами, артиллерии и скоплениям войск значительно ослабляют возможности российской армии руководить подразделениями, вести огонь и готовить новые наступательные операции. Масштабы потерь противника пока уточняются.

