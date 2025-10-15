logo_ukra

Воєнний стан та мобілізація в Україні: які документи готують в Раді
commentss НОВИНИ Всі новини

Воєнний стан та мобілізація в Україні: які документи готують в Раді

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, коли Верховна Рада розгляне продовження воєнного стану та мобілізації

15 жовтня 2025, 16:32
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії оголосили воєнний стан та загальну мобілізацію. Народні депутати продовжують воєнний стан та мобілізацію щоразу на 90 днів. 

Воєнний стан та мобілізація в Україні: які документи готують в Раді

Мобілізація. Ілюстративне фото

Народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, коли Рада знову розгляне це питання. За його словами, наступного вівторка (21 жовтня) Рада вже 17-ий раз продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Тобто, як пояснив народний депутат, буде продовжено воєнний стан та мобілізацію з 5 листопада відповідно до лютого 2026 року.

Воєнний стан та мобілізація в Україні: які документи готують в Раді - фото 2

“Відповідні закони на затвердження указів Президента надійдуть в Раду у понеділок 20-го жовтня. Нагадаю там процедуру: розгляд на Комітеті, голосування в Раді 226+, підписання законів”, — пояснив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що з мобілізацією в Україні виникло чимало проблем. Народні депутати критикують так звану “бусифікацію” і навіть заявляють, що самі підуть на фронт. 

Підполковник ЗСУ, Третій армійський корпус, Максим Жорін зазначив, що найбільшою проблемою мобілізації на сьогодні є її несправедливість. За словами військового, в Україні закривають очі на спортивні зали й заклади, де повно досить здорових і молодих людей. Натомість зауважив захисник, що забирають з сіл та маленьких міст чоловіків 59 років. Бо так легше, і план виконується.  

Діти більшості чиновників та політиків, наголосив військовий, з різних, дуже важливих, причин давно виїхали за кордон. Так звана “еліта” взагалі не воює, з показовими прикладами серед медійних діячів теж не склалось — люди, за його словами, навіть в оркестрі не витримують.




Джерело: https://t.me/yzheleznyak/14537
