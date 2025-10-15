Воєнний стан та мобілізація в Україні: які документи готують в Раді

В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії оголосили воєнний стан та загальну мобілізацію. Народні депутати продовжують воєнний стан та мобілізацію щоразу на 90 днів.

Мобілізація. Ілюстративне фото

Народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, коли Рада знову розгляне це питання. За його словами, наступного вівторка (21 жовтня) Рада вже 17-ий раз продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Тобто, як пояснив народний депутат, буде продовжено воєнний стан та мобілізацію з 5 листопада відповідно до лютого 2026 року.

“Відповідні закони на затвердження указів Президента надійдуть в Раду у понеділок 20-го жовтня. Нагадаю там процедуру: розгляд на Комітеті, голосування в Раді 226+, підписання законів”, — пояснив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що з мобілізацією в Україні виникло чимало проблем. Народні депутати критикують так звану “бусифікацію” і навіть заявляють, що самі підуть на фронт.

Підполковник ЗСУ, Третій армійський корпус, Максим Жорін зазначив, що найбільшою проблемою мобілізації на сьогодні є її несправедливість. За словами військового, в Україні закривають очі на спортивні зали й заклади, де повно досить здорових і молодих людей. Натомість зауважив захисник, що забирають з сіл та маленьких міст чоловіків 59 років. Бо так легше, і план виконується.

Діти більшості чиновників та політиків, наголосив військовий, з різних, дуже важливих, причин давно виїхали за кордон. Так звана “еліта” взагалі не воює, з показовими прикладами серед медійних діячів теж не склалось — люди, за його словами, навіть в оркестрі не витримують.



