Военное положение и мобилизация в Украине: какие документы готовят в Раде

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, когда Верховная Рада рассмотрит продолжение военного положения и мобилизации

15 октября 2025, 16:32
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине с начала полномасштабного вторжения России объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Народные депутаты продолжают военное положение и мобилизацию каждый раз на 90 дней.

Военное положение и мобилизация в Украине: какие документы готовят в Раде

Мобилизация. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, когда Рада снова рассмотрит этот вопрос. По его словам, в следующий вторник (21 октября) Рада уже в 17-й раз продолжит действие военного положения и общей мобилизации на 90 дней. То есть, как пояснил народный депутат, будет продолжено военное положение и мобилизация с 5 ноября соответственно до февраля 2026 года.

Военное положение и мобилизация в Украине: какие документы готовят в Раде - фото 2

"Соответствующие законы на утверждение указов Президента поступят в Раду в понедельник 20 октября. Напомню там процедуру: рассмотрение на Комитете, голосование в Раде 226+, подписание законов", — пояснил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что с мобилизацией в Украине возникло немало проблем. Народные депутаты критикуют так называемую "бусификацию" и даже заявляют, что сами уйдут на фронт.

Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус, Максим Жорин отметил, что наибольшей проблемой мобилизации на сегодняшний день является ее несправедливость. По словам военного, в Украине закрывают глаза на спортивные залы и заведения, где полно здоровых и молодых людей. Заметил защитник, который забирают из сел и маленьких городов мужчин 59 лет. Ибо так легче, и план выполняется.

Дети большинства чиновников и политиков, отметил военный, по разным, очень важным, причинам давно уехали за границу. Так называемая элита вообще не воюет, с показательными примерами среди медийных деятелей тоже не сложилось — люди, по его словам, даже в оркестре не выдерживают.




Источник: https://t.me/yzheleznyak/14537
