«Воєнний комітет» 21 лютого: як Путін отримував згоду на війну

Британське видання The Guardian описало атмосферу засідання Ради безпеки РФ, яке відбулося 21 лютого 2022 року — за три дні до повномасштабного вторгнення в Україну.

Путін отримав згоду на початок війни

Тоді президент РФ Володимир Путін публічно, під запис камер, збирав згоду членів Радбезу на визнання так званих "ЛДНР". За даними видання, фактично це було погодження на початок війни.

Журналісти зазначають, що частина представників російського керівництва виглядала розгубленою. Особливу увагу привернула поведінка директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна, який запинався та відповідав невпевнено.

За словами джерела The Guardian, Наришкін мав інформацію про Україну, яка відрізнялася від тієї, що озвучували інші члени керівництва. Водночас він не наважився відкрито заперечити. Путін, як зазначає співрозмовник видання, прагнув переконатися, що всі члени Радбезу публічно підтримають це рішення.

У статті також наводиться оцінка, що в Кремлі перед вторгненням були переконані: лише близько 10% українців чинитимуть активний спротив російським військам.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що б ританське видання The Guardian повідомило нові подробиці першого дня повномасштабної війни Росії проти України.

24 лютого 2022 року, коли російські війська вже розпочали вторгнення, президент РФ Володимир Путін приймав у Москві тодішнього прем’єр-міністра Пакистану Імрана Хана. Візит був запланований за кілька місяців до цього і не був скасований попри початок війни. За даними джерел, близьких до Хана, переговори тривали близько двох годин і стосувалися двосторонніх відносин. Путін, за словами співрозмовників видання, виглядав спокійним.

