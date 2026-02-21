«Военный комитет» 21 февраля: как Путин получал согласие на войну

Британское издание The Guardian описало атмосферу состоявшегося 21 февраля 2022 года заседания Совета безопасности РФ — за три дня до полномасштабного вторжения в Украину.

Путин получил согласие на начало войны

Тогда президент РФ Владимир Путин публично, под запись камер, собирал согласие членов Совбеза на признание так называемых ЛДНР. По данным издания, фактически это было согласование к началу войны.

Журналисты отмечают, что часть представителей российского руководства выглядела растерянной. Особое внимание привлекло поведение директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, который запинался и отвечал неуверенно.

По словам источника The Guardian, Нарышкин располагал информацией об Украине, которая отличалась от той, что озвучивали другие члены руководства. В то же время, он не решился открыто возразить. Путин, как отмечает собеседник издания, стремился убедиться, что все члены Совбеза публично поддержат это решение.

В статье также приводится оценка, что в Кремле перед вторжением были убеждены: только около 10% украинцев будут активно сопротивляться российским войскам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бы ританское издание The Guardian сообщило новые подробности первого дня полномасштабной войны России против Украины.

24 февраля 2022 года, когда российские войска уже приступили к вторжению, президент РФ Владимир Путин принимал в Москве тогдашнего премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Визит был запланирован за несколько месяцев до этого и не был отменен, несмотря на начало войны. По данным источников, близких к Хану, переговоры продолжались около двух часов и касались двусторонних отношений. Путин, по словам собеседников издания, выглядел спокойным.

