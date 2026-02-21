logo_ukra

Скільки повномасштабна війна Росії проти України повинна була тривати за словами путіна
НОВИНИ

Скільки повномасштабна війна Росії проти України повинна була тривати за словами путіна

У день повномасштабного вторгнення РФ Володимир Путін запевнив прем’єра Пакистану Імрана Хана, що війна проти України «закінчиться за кілька тижнів», повідомляє The Guardian

21 лютого 2026, 02:29
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Британське видання The Guardian повідомило нові подробиці першого дня повномасштабної війни Росії проти України.

Скільки повномасштабна війна Росії проти України повинна була тривати за словами путіна

Путін про терміни закінчення війни проти України

24 лютого 2022 року, коли російські війська вже розпочали вторгнення, президент РФ Володимир Путін приймав у Москві тодішнього прем’єр-міністра Пакистану Імрана Хана. Візит був запланований за кілька місяців до цього і не був скасований попри початок війни.

За даними джерел, близьких до Хана, переговори тривали близько двох годин і стосувалися двосторонніх відносин. Путін, за словами співрозмовників видання, виглядав спокійним.

Під час неформального обіду Імран Хан запитав про бойові дії, які розпочалися того ж ранку. "Не хвилюйтеся через це. Усе закінчиться за кілька тижнів", — відповів Путін.

The Guardian зазначає, що російські планувальники дійсно розраховували на швидку "хірургічну операцію зі зміни режиму" з мінімальним опором. Саме тому на початковому етапі війни російські війська не завдавали масштабних ударів по українській енергетичній та телекомунікаційній інфраструктурі, яка відіграла ключову роль у координації Сил оборони України.

За даними видання, Москва прагнула зберегти критичну інфраструктуру неушкодженою, розраховуючи на подальшу окупацію та контроль над територією.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що британське видання The Guardian повідомило нові подробиці подій 23 лютого 2022 року — за день до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
За інформацією журналістів, напередодні війни президент України Володимир Зеленський мав сумніви щодо готовності Росії розпочати масштабний наступ. Це частково пояснювалося тим, що дані західних розвідок відрізнялися: США наполягали на неминучості вторгнення, тоді як Франція і Німеччина до останнього висловлювали сумніви.



Джерело: https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2026/feb/20/a-war-foretold-cia-mi6-putin-ukraine-plans-russia
