Скільки повномасштабна війна Росії проти України повинна була тривати за словами путіна

Британське видання The Guardian повідомило нові подробиці першого дня повномасштабної війни Росії проти України.

Путін про терміни закінчення війни проти України

24 лютого 2022 року, коли російські війська вже розпочали вторгнення, президент РФ Володимир Путін приймав у Москві тодішнього прем’єр-міністра Пакистану Імрана Хана. Візит був запланований за кілька місяців до цього і не був скасований попри початок війни.

За даними джерел, близьких до Хана, переговори тривали близько двох годин і стосувалися двосторонніх відносин. Путін, за словами співрозмовників видання, виглядав спокійним.

Під час неформального обіду Імран Хан запитав про бойові дії, які розпочалися того ж ранку. "Не хвилюйтеся через це. Усе закінчиться за кілька тижнів", — відповів Путін.

The Guardian зазначає, що російські планувальники дійсно розраховували на швидку "хірургічну операцію зі зміни режиму" з мінімальним опором. Саме тому на початковому етапі війни російські війська не завдавали масштабних ударів по українській енергетичній та телекомунікаційній інфраструктурі, яка відіграла ключову роль у координації Сил оборони України.

За даними видання, Москва прагнула зберегти критичну інфраструктуру неушкодженою, розраховуючи на подальшу окупацію та контроль над територією.

