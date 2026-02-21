logo

Сколько полномасштабная война России против Украины должна была продолжаться по словам Путина


Сколько полномасштабная война России против Украины должна была продолжаться по словам Путина

В день полномасштабного вторжения РФ Владимир Путин заверил премьера Пакистана Имрана Хана, что война против Украины «кончится через несколько недель», сообщает The Guardian

21 февраля 2026, 02:29
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Британское издание The Guardian сообщило новые подробности первого дня полномасштабной войны России против Украины.

Сколько полномасштабная война России против Украины должна была продолжаться по словам Путина

Путин о сроках окончания войны против Украины

24 февраля 2022 года, когда российские войска уже приступили к вторжению, президент РФ Владимир Путин принимал в Москве тогдашнего премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Визит был запланирован за несколько месяцев до этого и не был отменен, несмотря на начало войны.

По данным источников, близких к Хану, переговоры продолжались около двух часов и касались двусторонних отношений. Путин, по словам собеседников издания, выглядел спокойным.

Во время неформального обеда Имран Хан спросил о боевых действиях, которые начались в то же утро. "Не волнуйтесь из-за этого. Все закончится через несколько недель", – ответил Путин.

The Guardian отмечает, что российские планировщики действительно рассчитывали на скорую "хирургическую операцию по изменению режима" с минимальным сопротивлением. Именно поэтому на начальном этапе войны российские войска не наносили масштабных ударов по украинской энергетической и телекоммуникационной инфраструктуре, которая сыграла ключевую роль в координации Сил обороны Украины.

По данным издания, Москва стремилась сохранить критическую инфраструктуру невредимой, рассчитывая на дальнейшую оккупацию и контроль над территорией.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бы ританское издание The Guardian сообщило новые подробности событий 23 февраля 2022 года — за день до полномасштабного вторжения России в Украину.
По информации журналистов, накануне войны президент Украины Владимир Зеленский сомневался в готовности России начать масштабное наступление. Это отчасти объяснялось тем, что данные западных изысканий отличались: США настаивали на неизбежности вторжения, в то время как Франция и Германия до последнего выражали сомнения.



Источник: https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2026/feb/20/a-war-foretold-cia-mi6-putin-ukraine-plans-russia
