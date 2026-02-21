Британское издание The Guardian сообщило новые подробности первого дня полномасштабной войны России против Украины.

Путин о сроках окончания войны против Украины

24 февраля 2022 года, когда российские войска уже приступили к вторжению, президент РФ Владимир Путин принимал в Москве тогдашнего премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Визит был запланирован за несколько месяцев до этого и не был отменен, несмотря на начало войны.

По данным источников, близких к Хану, переговоры продолжались около двух часов и касались двусторонних отношений. Путин, по словам собеседников издания, выглядел спокойным.

Во время неформального обеда Имран Хан спросил о боевых действиях, которые начались в то же утро. "Не волнуйтесь из-за этого. Все закончится через несколько недель", – ответил Путин.

The Guardian отмечает, что российские планировщики действительно рассчитывали на скорую "хирургическую операцию по изменению режима" с минимальным сопротивлением. Именно поэтому на начальном этапе войны российские войска не наносили масштабных ударов по украинской энергетической и телекоммуникационной инфраструктуре, которая сыграла ключевую роль в координации Сил обороны Украины.

По данным издания, Москва стремилась сохранить критическую инфраструктуру невредимой, рассчитывая на дальнейшую оккупацию и контроль над территорией.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бы ританское издание The Guardian сообщило новые подробности событий 23 февраля 2022 года — за день до полномасштабного вторжения России в Украину.

По информации журналистов, накануне войны президент Украины Владимир Зеленский сомневался в готовности России начать масштабное наступление. Это отчасти объяснялось тем, что данные западных изысканий отличались: США настаивали на неизбежности вторжения, в то время как Франция и Германия до последнего выражали сомнения.

